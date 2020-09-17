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17.09.2020 23:18
Рубрика: Спорт

"Динамо" не бежит

Московский клуб не сумел пройти в третий отборочный раунд Лиги Европы
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 210(8264)
Столичное "Динамо" провело первый матч в еврокубках за пять лет. В поединке второго отборочного раунда Лиги Европы "бело-голубые" встречались на выезде с тбилисским "Локомотивом". Результат оказался плачевным - 2:1 в пользу хозяев .
Динамовцы сенсационно проиграли тбилисскому "Локомотиву" и остались без еврокубков. Фото: РИА Новости Динамовцы сенсационно проиграли тбилисскому "Локомотиву" и остались без еврокубков. Фото: РИА Новости
Динамовцы сенсационно проиграли тбилисскому "Локомотиву" и остались без еврокубков. Фото: РИА Новости

Динамовцы пробились в Лигу Европы по итогам прошедшего сезона в самый последний момент, благодаря победе "Зенита" в Кубке России. Логично, что путь в еврокубках команде Кирилла Новикова пришлось начать со второго раунда. Все же москвичи давно не попадала в такие соревнования, и оттого у нее был не самый высокий рейтинг.

- Что касается целей, то перед нами всегда ставились очень высокие задачи. Мы к ним стремимся. Это относится и к чемпионату России, и к еврокубкам. Безусловно, изначальная задача - попасть в групповой турнир Лиги Европы и войти в число лидеров российского первенства, - сказал Новиков перед матчем с "Локомотивом".

Новиков не лукавил: несмотря на плотный график игр, "Динамо" вышло на вчерашний матч в оптимальном составе. С первых минут у гостей появились: Антон Шунин, Дмитрий Скопинцев, Иван Ордец, Сергей Паршивлюк, Роман Евгеньев, Максимилиан Филипп, Себастьян Шиманьски, Даниил Фомин, Шарль Каборе, Клинтон Н Жье, Николай Комличенко.

В первом тайме динамовцы создали несколько моментов у чужих ворот, но забить так и не сумели. После перерыва москвичи чуть активизировались, но пропустили уже на 54-й минуте: отличился Ираклий Сихарулидзе. Новиков попытался что-то изменить, выпустив на замену новичка "бело-голубых" Даниила Лесового. Но результата москвичам это не принесло. Более того: уже в концовке хозяева забили и второй мяч. На это "бело-голубые" ответили лишь точным ударом с пенальти Николая Комличенко. Напомним, что на этой стадии победители дуэлей определяются по итогам одной встречи. Соответственно, "Динамо" вылетело из еврокубков.

Премьер-лига

Матчем "Краснодар" - "Химки" стартует программа восьмого тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Самая интересная вывеска выходных - противостояние "Рубина" и "Спартака".

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Казанский клуб в последние годы стал одним из самых удобных соперников для "краснобелых". Посудите сами: в предыдущих 12 встречах между этими командами в чемпионате спартаковцы ни разу не уступили, одержав шесть побед.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги оба клуба стартовали в общем-то неплохо. "Спартак" идет в группе лидеров, хоть и проиграл на минувших выходных в дерби ЦСКА, а казанцы поднялись аж на шестое место, одолев на выезде "Динамо". Надо отметить, что команда Леонида Слуцкого с каждым туром выглядит все увереннее.

На неделе оба клуба провели кубковые матчи (в рамках группового этапа) и добились в них побед. Но если москвичам не пришлось никуда уезжать, поскольку встреча с "Родиной" (5:1) состоялась на их родной арене, то казанцы отправились в Новороссийск, где их ждал местный "Черноморец" (4:2).

- Мы сделали свою работу. Важно было забить быстрый гол, держать высокий уровень игры, - отметил Тедеско.

Где будем смотреть

18 сентября, пятница, "Матч Премьер"

19.50 "Краснодар" - "Химки". Прямая трансляция.

19 сентября, суббота, "Матч ТВ"

18.35 "Ростов" - "Ротор". Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

16.20 "Урал" - "Зенит". Прямая трансляция.

20 сентября, воскресенье, "Матч Премьер"

13.55 "Уфа" - ЦСКА. Прямая трансляция.

16.25 "Рубин" - "Спартак". Прямая трансляция.

18.55 "Локомотив" - "Тамбов". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

13.55 "Арсенал" - "Сочи". Прямая трансляция.

Тем временем

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг сборных. Благодаря победам над Сербией дома (3:1) и в гостях над Венгрией (3:2) национальная команда России (1485 очков) поднялась с 38-й строчки на 32-ю - лучший показатель в рейтинге среди всех сборных. Лучшей командой по-прежнему остается Бельгия (1773 очка), с которой подопечные Станислава Черчесова сыграют на чемпионате Европы следующим летом. Следом идут чемпионы мира французы (1744) и бразильцы (1712). В топ-10 также входят: Англия (1664), Португалия (1653), Уругвай (1645), Испания (1642), Хорватия (1628), Аргентина (1623) и Колумбия (1622).

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