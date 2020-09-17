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17.09.2020 22:04
Рубрика: Спорт

"Динамо" проиграло тбилисскому "Локомотиву" и вылетело из Лиги Европы

Текст: Артур Нанян
Московское "Динамо" неожиданно проиграло в гостях тбилисскому "Локомотиву" со счетом 1:2 в матче второго отборочного раунда Лиги Европы. Исходы противостояний в этих стадиях решаются по итогам одной встречи.
Фото: Sputnik/РИА Новости Фото: Sputnik/РИА Новости
Фото: Sputnik/РИА Новости

В Лигу Европы динамовцы по итогам прошедшего сезона попали в самый последний момент, благодаря победе "Зенита" в Кубке России. Логично, что путь в еврокубках команде Кирилла Новикова пришлось начать со второго раунда. Все же москвичи давно не попадали в такие соревнования, и оттого у них не самый высокий рейтинг.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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"Что касается целей, то перед нами всегда ставились очень высокие задачи. Мы к ним стремимся. Это относится и к чемпионату России, и к еврокубкам. Безусловно, изначальная задача - попасть в групповой турнир Лиги Европы и войти в число лидеров российского первенства", - сказал Новиков перед матчем с "Локомотивом".

Новиков не лукавил: несмотря на плотный график игр, "Динамо" вышло на вчерашний матч в оптимальном составе. С первых минут у гостей появились: Антон Шунин, Дмитрий Скопинцев, Иван Ордец, Сергей Паршивлюк, Роман Евгеньев, Максимилиан Филипп, Себастьян Шиманьски, Даниил Фомин, Шарль Каборе, Клинтон Н"Жье, Николай Комличенко.

В первом тайме динамовцы создали несколько моментов у чужих ворот, но забить так и не сумели. После перерыва москвичи чуть активизировались, но пропустили уже на 54-й минуте: отличился Ираклий Сихарулидзе. Новиков попытался что-то изменить, выпустив на замену новичка "бело-голубых" Даниила Лесового, а также Сильвестра Игбуна. Но результата москвичам это не принесло. Более того: уже в концовке хозяева во второй раз огорчили Шунина. Динамовцы ответили на это лишь голом с пенальти Николая Комличенко в компенсированное время. Как итог - 2:1.

Спорт Футбол Лига Европы Спортивные организации Футбольные клубы "Динамо" (Москва) Лига Европы 2019/2020

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