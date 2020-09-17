Для ряда застройщиков вводятся льготы по кредитам

Низкомаржинальные проекты строительства смогут получить банковское финансирование по льготной ставке. Об этом рассказал замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на панельной дискуссии "Бизнес и власть: что нужно для развития отрасли сегодня".

В ближайшее время, по его словам, будет внедрён новый механизм поддержки низкомаржинальных застройщиков.

Сейчас им сложно получить проектное финансирование из-за низкой рентабельности - менее 15%. Таким застройщикам будет субсидироваться процентная ставка по кредитам.

"Нормативно-правовая база уже сформирована. Правительство перераспределяет бюджетные средства на эту программу", - рассказал Стасишин. Средства, выделяемые на это, не позволят охватить абсолютно все низкомаржинальные проекты, отметил Стасишин. "Но, надеюсь, первые результаты покажут необходимость и пользу этой меры поддержки", - сказал замминистра.