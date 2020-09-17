Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
14:33 17.09.2020

Для ряда застройщиков вводятся льготы по кредитам

Низкомаржинальные проекты строительства смогут получить банковское финансирование по льготной ставке. Об этом рассказал замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на панельной дискуссии "Бизнес и власть: что нужно для развития отрасли сегодня".
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В ближайшее время, по его словам, будет внедрён новый механизм поддержки низкомаржинальных застройщиков.

Безработных будут переучивать на строителей

Сейчас им сложно получить проектное финансирование из-за низкой рентабельности - менее 15%. Таким застройщикам будет субсидироваться процентная ставка по кредитам.

"Нормативно-правовая база уже сформирована. Правительство перераспределяет бюджетные средства на эту программу", - рассказал Стасишин. Средства, выделяемые на это, не позволят охватить абсолютно все низкомаржинальные проекты, отметил Стасишин. "Но, надеюсь, первые результаты покажут необходимость и пользу этой меры поддержки", - сказал замминистра.

Сейчас читают

Ипотека
10:55

Власти пообещали поддержать рынок ипотеки в 2021 году

Власти пообещали поддержать рынок ипотеки в 2021 году

Программа господдержки ипотеки позволила минимизировать снижение объемов строительства, отметил вице-премьер Марат Хуснуллин. В правительстве обсуждается, какими способами может быть продолжена поддержка ипотеки в следующем году

Ипотека
15.09.2020

Минфин РФ предложил расширить госпрограмму по ипотеке для многодетных

Минфин РФ предложил расширить госпрограмму по ипотеке для многодетных

Министерство предлагает расширить программу госфинансирования ипотеки для многодетных семей с выплатой в 450 тысяч рублей. Соответствующий законопроект внесен в правительство, сообщает пресс-служба ведомства

Ипотека
14.09.2020

Объемы ипотеки в августе оказались рекордными за всю историю рынка

Объемы ипотеки в августе оказались рекордными за всю историю рынка

В августе было выдано 148 тысяч ипотечных кредитов на 375 млрд рублей. Это рекорд за всю историю российской ипотеки. Спрос поддержала программа льготного кредитования, отмечает руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг