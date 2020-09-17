Дым от пожаров на западе США достиг севера Европы

Дым от природных пожаров на западе США достиг не только восточного побережья страны, но и ряда государств северной части Европы. Associated Press сообщает об этом со ссылкой на данные американских ученых.

"Дым накладывается на воздушные потоки в верхних слоях атмосферы и разносится по территориям. Это видно по снимкам, сделанным со спутников", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Наиболее тяжелая ситуация с лесными возгораниями до сих пор сохраняется в штатах Орегон, Калифорния, Айдахо и Вашингтон. От пожаров на западе США пострадали 36 человек. По данным Национального межведомственного пожарного центра, в десяти западных американских штатах полыхают 87 крупных очагов, общая площадь которых приближается к двум миллионам гектаров (1,9 млн).