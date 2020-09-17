Первая ракетка мира Новак Джокович стартовал с победы в турнире серии "Мастерс" в Риме. Серб вышел в третий круг, уверенно обыграв в двух сетах итальянца Сальваторе Карузо - 6:3, 6:2.

Для Джоковича этот матч стал первым после скандала на Открытом чемпионате США (US Open). Тогда во встрече четвертого круга с испанцем Пабло Карреньо-Бустой его дисквалифицировали за удар судьи.

- Буду стараться изо всех сил, чтобы такое никогда не повторилось, однако в жизни возможно все. Я извлек важный урок. Вряд ли у меня будут серьезные проблемы по возвращении в тур. Хотелось бы быстрее выйти на корт. Первая возможность здесь, в Риме. Надеюсь на лучшее, - отметил перед игрой с Карузо Джокович.

К слову, Новак сравнялся с американцем Питом Сампрасом по количеству недель на вершине рейтинга ATP (по 286). Лидером же по этому показателю является швейцарец Роджер Федерер (310).

- Побить рекорды Федерера по количеству недель на вершине рейтинга ATP и выиграть как можно больше "Больших шлемов" - моя профессиональная цель. Сейчас я в хорошем положении и, надеюсь, смогу оставаться здоровым и продолжать играть. Побить достижение Пита Сампраса - это великолепно. Этот рекорд показал, насколько сильным он был на корте и в физическом, и в психологическом плане, - приводит слова Джоковича Tennis Head.

Следующим соперником Новака стал победитель пары Марко Чеккинато (Италия) - Филип Краинович (Сербия). Результат этого матча стал известен после подписания номера "РГ" в печать.

Что касается россиян, то Даниил Медведев отказался от участия в турнире в Риме, Карен Хачанов вылетел уже в первом круге, а Андрей Рублев свой второй матч в столице Италии проведет сегодня против поляка Хуберта Хуркача.

Тем временем россиянка Анна Блинкова вышла в третий круг соревнований в Риме, обыграв в трех сетах представительницу Испании Алену Большову - 4:6, 6:1, 7:6. Следующей ее соперницей станет одна из чешских спортсменок - Барбора Стрыцова либо Каролина Плишкова. Результат матча Анастасии Павлюченковой с Элиной Свитолиной стал известен после подписания номера "РГ" в печать. Что касается остальных россиянок, то сегодня Дарья Касаткина сыграет с чешкой Катержиной Синяковой, а Светлана Кузнецова встретится с эстонкой Аннет Контавейт.