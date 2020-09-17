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17.09.2020 22:09
Рубрика: Происшествия

Экс-президент банка "Глобэкс" приговорен к трем годам колонии

Текст: Наталья Козлова

Таганский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу бывшего президента акционерного общества "Коммерческий банк "Глобэкс" Виталия Вавилина. Он осужден по статье 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями".

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Вот что рассказали корреспонденту "РГ" в прокуратуре столицы. Вавилин в 2015 году вместе с неким предпринимателем организовал получение кредита на 775,7 миллиона рублей подконтрольными им коммерческими организациями. Потом эти юридические лица изменили условия возвращения банку этих денег и организовали составление соглашения об отступном. По соглашению обязанность выплаты кредита переходила к частной компании, не способной выплатить эту сумму.

Таким образом банк был лишен возможности взыскать деньги по кредитным обязательствам. А Вавилин с коммерсантом забрали деньги.

Обвинительное заключение этому по уголовному делу утверждено заместителем Генерального прокурора РФ. Вавилина взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил. Сообщник Вавилина скрылся от следствия и объявлен в международный розыск.

Происшествия Правосудие Суд

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