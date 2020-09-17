Экс-президент банка "Глобэкс" приговорен к трем годам колонии

Таганский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу бывшего президента акционерного общества "Коммерческий банк "Глобэкс" Виталия Вавилина. Он осужден по статье 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями".

Вот что рассказали корреспонденту "РГ" в прокуратуре столицы. Вавилин в 2015 году вместе с неким предпринимателем организовал получение кредита на 775,7 миллиона рублей подконтрольными им коммерческими организациями. Потом эти юридические лица изменили условия возвращения банку этих денег и организовали составление соглашения об отступном. По соглашению обязанность выплаты кредита переходила к частной компании, не способной выплатить эту сумму.

Таким образом банк был лишен возможности взыскать деньги по кредитным обязательствам. А Вавилин с коммерсантом забрали деньги.

Обвинительное заключение этому по уголовному делу утверждено заместителем Генерального прокурора РФ. Вавилина взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил. Сообщник Вавилина скрылся от следствия и объявлен в международный розыск.