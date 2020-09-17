Эксперт рассказала, как выбрать съедобные пельмени

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина подтвердила, что далеко не все пельмени на прилавках хорошего качества. Кроме того, некоторые экземпляры с "дешевым составом" могут как следует не усваиваться организмом. Начинка в пельменях с низкой ценой может состоять из соевого мяса или содержать мясо механической обвалки.

- Отходы мясного производства с какими-нибудь костными кусочками, которые потом перемалывают в однородный фарш, - отметила врач, посоветовав не экономить на пельменях, так как продукт высокого качества дешевым быть не может, а также обращать внимание на репутацию производителя.

Важно внимательно читать состав. В хороших пельменях нет ничего лишнего - обычно в составе продукта тесто и мясо, также может присутствовать перец, передает радио Sputnik.

- Говорить, что это диетическая и очень полезная еда, не приходится, но есть и вполне съедобные пельмени. Они стоят не очень дешево, но они есть, - еще раз отметила Елена Соломатина.