Двукратная чемпионка мира, обладательница олимпийского "серебра" фигуристка Евгения Медведева, которая накануне объявила о возвращении к тренеру Этери Тутберидзе, не примет участия в первом турнире сезона - этапе Кубка России, который стартует в Сызрани уже в субботу.

Как говорится на сайте Федерации фигурного катания на коньках России, Медведева не выйдет на лед "по медицинским показаниям - запрет соревновательных нагрузок".

Еще во время контрольных прокатов сборной России, состоявшихся в прошлые выходные в Москве, появилась информация о том, что у Жени обострилась старая травма спины. В том числе и с этим связывали неудачное выступление Медведевой в произвольной программе, где ей не хватило физических сил сделать все прыжковые элементы. Она упала с тройного лутца, а также сделала заход, но в последний момент не стала прыгать аксель. Вместо тройного флипа она сделала прыжок в один оборот.

После решения спустя 2,5 года тренировок у канадца Брайана Орсера вернуться к Тутберидзе, которое одни назвали неожиданным, а другие - самым верным, все были в предвкушении первого совместного старта. Но новых сенсаций придется подождать.

Кстати, с Кубка России также снялись одиночник Александр Самарин, которому, как и Медведевой, запретили физические нагрузки, и спортивная пара Евгения Тарасова - Владимир Морозов по причине болезни партнера. Женя с Володей не выступали и на контрольных прокатах.

Из топовых фигуристов в Сызрани мы увидим еще одну ученицу Тутберидзе - двукратную чемпионку России, призера чемпионата Европы Анну Щербакову, в арсенале которой есть четверной лутц.