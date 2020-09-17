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17.09.2020 19:45
Рубрика: В мире

Не соблюдая приличий

Евросоюзу дали повод ввести новые санкции против России
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 210(8264)
Евросоюз не интересует выяснение всех противоречивых обстоятельств якобы имевшего места отравления блогера Алексея Навального. Это стало окончательно понятно после того, как "демократический" Брюссель, взял на себя роль следователя, прокурора и судьи и быстро нашел виноватых в этой мутной истории.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выступая с первым для нее посланием о положении дел в единой Европе, сделала без преувеличения скандальное заявление для политика такого ранга. "Сторонники развития более тесных отношений с Россией в ЕС должны помнить, что отравление Навального при помощи химического вещества - это не разовый случай. Это часть системы действий России", - убеждала европарламентариев фон дер Ляйен. То, что немка, по подсчетам издания Politico, произнесла 81 процент своей речи на английском языке и к тому же вспомнила ушедшее с повестки дня дело якобы отравленных в Британии Скрипалей - весьма показательно. Именно в Лондон, отгребающий ныне от ЕС в рамках "брекзита" и кровно незаинтересованный в укреплении российско-германских отношений, по мнению многих обозревателей, тянутся ядовитые следы обеих историй.

Фото: iStock
Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях в ситуации с Навальным

При этом фон дер Ляйен, похоже, вообще не интересуют итоги расследования инцидента с Навальным в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге, куда власти ФРГ, фактически отказавшись от двустороннего сотрудничества с РФ, передали собранные материалы. Не удосужилась глава ЕК всерьез проанализировать вопросы об очевидных нестыковках в деле "отравления" Навального, заранее распространенные в Брюсселе постпредством РФ при ЕС. Впрочем, поведение в этой ситуации руководства Евросоюза предсказуемо. Так, глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕВС) Жозеп Боррель в минувший вторник отметился креативным предложением утвердить "глобальный санкционный режим имени Навального" за нарушения прав человека. Накануне в Еврокомиссии подтвердили - европейский вариант "Акта Магнитского" обсуждается в Совете ЕС и будет принят как можно скорее.

Глава Еврокомисссии не удосужилась проанализировать вопросы о нестыковках в деле "отравления"

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов констатировал: наша страна уже получает от представителей Евросоюза сигналы о том, что ситуация вокруг Навального отрицательно скажется на всем комплексе двусторонних отношений. В четверг Европейский парламент отметился очередной рекомендательной антироссийской резолюцией, на этот раз привязанной к делу Навального. В ней евродепутаты потребовали от властей ЕС ужесточить санкции против Москвы..

Косачев обвинил Запад в стремлении "разделить мир на правоверных и изгоев"

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета по международным делам в Совет Федерации)
Вот очень важная тема для обсуждения.
Константин Косачев: России не могут простить несогласие с однополярным миром Запада. Фото: РИА Новости

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что отравление Навального "при помощи химического вещества - это ТИПИЧНОЕ поведение России на мировой арене". Пояснив, что ситуация с Навальным не единичный случай, она напомнила о событиях в Грузии и Украине, а также со Скрипалем в Солсбери. По мнению главы Еврокомиссии, это уже стало "тенденцией для нападения и вмешательства в выборы в других странах".

А что, если наоборот? Что, если нападали и вмешивались они, последовательно загоняя все эти годы Россию и подобные ей страны в лузу? Сначала организовав вооруженные провокации (в том числе против России) в Грузии и на Украине и создав из россиян образ агрессора, затем прилепив к нам насмерть Скрипалей и, в довершение, начав подкидывать эту "визитную карточку" Новичок, когда потребуется?

Чтобы в конечном итоге разделить мир на правоверных и изгоев, обеспечив тем самым себе, любимым (отсылка к фон дер Ляйен), эксклюзивное право решать, что такое хорошо и что такое плохо, а иными словами - какие выборы признавать по умолчанию, в какие вмешиваться, а какие отрицать?

Лавров призвал ФРГ отказаться от политизации ситуации с Навальным

Чем не ТИПИЧНОЕ поведение группы стран, которые, уничтожив в своё время коренное население (полностью) Северной и (частично) Южной Америки, а также Австралии и Новой Зеландии, и разбомбив Японию с Кореей и Вьетнамом, а затем Югославию с Ираком и Ливией, добавили собственных колонизаторов этих стран в число своих союзников и продолжают, хоть и под более красивыми лозунгами, колонизировать покорные им страны и народы? Увернувшись от Гитлера за наш счёт и разделив мир на НАТО и неНАТО после того?

Да, нам не могут простить несогласие с однополярным миром под их руководством. Но от этого наше поведение, слава Богу, не становится Атипичным. Оно, именно - типично, как и присуще уважающим свой суверенитет и своё достоинство народам, которые Запад не успел зачистить. Какую бы чушь нам ни приписывали. И здесь мы с фон дер Ляйен, видимо, друг друга не поймём.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

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