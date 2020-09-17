Евросоюзу дали повод ввести новые санкции против России

Евросоюз не интересует выяснение всех противоречивых обстоятельств якобы имевшего места отравления блогера Алексея Навального. Это стало окончательно понятно после того, как "демократический" Брюссель, взял на себя роль следователя, прокурора и судьи и быстро нашел виноватых в этой мутной истории.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выступая с первым для нее посланием о положении дел в единой Европе, сделала без преувеличения скандальное заявление для политика такого ранга. "Сторонники развития более тесных отношений с Россией в ЕС должны помнить, что отравление Навального при помощи химического вещества - это не разовый случай. Это часть системы действий России", - убеждала европарламентариев фон дер Ляйен. То, что немка, по подсчетам издания Politico, произнесла 81 процент своей речи на английском языке и к тому же вспомнила ушедшее с повестки дня дело якобы отравленных в Британии Скрипалей - весьма показательно. Именно в Лондон, отгребающий ныне от ЕС в рамках "брекзита" и кровно незаинтересованный в укреплении российско-германских отношений, по мнению многих обозревателей, тянутся ядовитые следы обеих историй.

При этом фон дер Ляйен, похоже, вообще не интересуют итоги расследования инцидента с Навальным в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге, куда власти ФРГ, фактически отказавшись от двустороннего сотрудничества с РФ, передали собранные материалы. Не удосужилась глава ЕК всерьез проанализировать вопросы об очевидных нестыковках в деле "отравления" Навального, заранее распространенные в Брюсселе постпредством РФ при ЕС. Впрочем, поведение в этой ситуации руководства Евросоюза предсказуемо. Так, глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕВС) Жозеп Боррель в минувший вторник отметился креативным предложением утвердить "глобальный санкционный режим имени Навального" за нарушения прав человека. Накануне в Еврокомиссии подтвердили - европейский вариант "Акта Магнитского" обсуждается в Совете ЕС и будет принят как можно скорее.

Глава Еврокомисссии не удосужилась проанализировать вопросы о нестыковках в деле "отравления"

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов констатировал: наша страна уже получает от представителей Евросоюза сигналы о том, что ситуация вокруг Навального отрицательно скажется на всем комплексе двусторонних отношений. В четверг Европейский парламент отметился очередной рекомендательной антироссийской резолюцией, на этот раз привязанной к делу Навального. В ней евродепутаты потребовали от властей ЕС ужесточить санкции против Москвы..