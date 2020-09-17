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17.09.2020 23:12
Рубрика: Спорт

Фигуристку Сотскову дисквалифицировали на десять лет

Текст: Артур Нанян

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало фигуристку Марию Сотскову на десять лет за подделку медицинской справки.
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"Медицинской справкой она (Сотскова) пыталась объяснить нарушения правил доступности для тестирования. Ситуация практически идентична той, что произошла с легкоатлетом Данилом Лысенко", - сообщает ТАСС.

В июле этого года Сотскова объявила о завершении карьеры. Она является серебряным призером финала серии Гран-при сезона 2017/18. На Олимпиаде-2018 Мария заняла восьмое место, а на чемпионате Европы того же года стала четвертой. В активе Сотсковой также "серебро" и "бронза" первенств России.

Спорт Фигурное катание

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