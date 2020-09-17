Фигуристку Сотскову дисквалифицировали на десять лет

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало фигуристку Марию Сотскову на десять лет за подделку медицинской справки.

"Медицинской справкой она (Сотскова) пыталась объяснить нарушения правил доступности для тестирования. Ситуация практически идентична той, что произошла с легкоатлетом Данилом Лысенко", - сообщает ТАСС.

В июле этого года Сотскова объявила о завершении карьеры. Она является серебряным призером финала серии Гран-при сезона 2017/18. На Олимпиаде-2018 Мария заняла восьмое место, а на чемпионате Европы того же года стала четвертой. В активе Сотсковой также "серебро" и "бронза" первенств России.