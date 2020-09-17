Физиотерапевт ЦСКА перешел на работу в "Барселону"

Физиотерапевт ЦСКА Давид Диас Куэль из Испании покинул российский клуб и перешел на работу в "Барселону". Об уходе специалиста сообщается на официальном сайте армейского клуба.

"Давид вернулся в Испанию и продолжит карьеру в системе футбольного клуба "Барселона". ЦСКА благодарит Диаса за годы, проведенные в команде, и желает плодотворной работы!" - говорится в заявлении ЦСКА.

Давид Диас Куэль с 1996 по 2014 год работал в волейбольном клубе в должности физиотерапевта, после чего продолжил карьеру на аналогичной должности в футбольном клубе "Эспаньол", который он сменил на ЦСКА в 2016 году.