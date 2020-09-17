Forbes назвал крупнейшие частные компании России

На первом месте, как и год назад остается "Лукойл", выручка которого за 2019 год составила 7,841 трлн рублей. На втором месте "Сургутнефтегаз" - 1,814 трлн рублей. На третьем месте X5 Retail Group 1,734 трлн руб., четвертое место также у ритейлера "Магнит" за тоже время выручил 1,368 трлн руб, на пятом "Татнефть" с выручкой 932,3 млрд рублей.

Далее, в порядке понижения в рейтинге, следуют "Новатэк", "Норильский никель", Evraz, группа компаний "Мегаполис" и НЛМК.

Отмечается, что самым крупным работодателем среди частных компаний России в рейтинге этого года оказался "Магнит", в штате которого числятся 308,4 тысяч сотрудников. На втором месте X5 Retail Group - 307 тысяч человек. Тройку лидеров по этому показателю замыкает "Сургутнефтегаз", в штате которой почти 113 тысяч работников.

Издание предваряет рейтинг кратким анализом ситуации в экономике. Так, экономические итоги 2019 года эксперты назвали стагнационным ростом. Рост ВВП России составил 1,3% (а годом ранее - 2,5%), промышленности - 2,3% (3,5%), строительства - 0,6% (6,3%), всего на 1,6% выросла розничная торговля, которая в 2018 году прибавила почти 3%. "Снизили темпы роста и участники рейтинга крупнейших частных компании Forbes. В 2018 году их совокупная рублевая выручка выросла на 22,2%, через год этот показатель составил 12,19%", - отмечается в материале.

Суммарная выручка 200 компаний в 2019 году, по подсчетам Forbes, составила 45,3 трлн рублей.

"Самое большое представительство в рейтинге у торговли - 51 компания. На них приходится в общей выручке 10,6 трлн рублей. Торговые компании выросли на 14,4%, среди них всего пять компаний с отрицательной динамикой. На 12,5% увеличилась выручка агропромышленных предприятий рейтинга, из 13 только у одной она снизилась - у группы "Астон" из Ростова-на-Дону (минус 18,2%)", - уточняет издание.

Самые низкие показатели у "НефтеГазИндустрии" (минус 42,4%), торговой компании "Риф" (минус 38%), строительных "Стройгазмонтажа" (минус 36,3%) и "Мостостреста" (минус 30,9%).