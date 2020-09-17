Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
17.09.2020,  
14:55
Текст:  Алексей Моисеев

Фотографии секретного американского самолета оказались фейком

Информация об испытаниях в США самолета нового поколения вызвала большой интерес как среди специалистов, так у обычных энтузиастов авиации. Все-таки не каждый день в мире поднимаются в воздух "принципиально новые" летательные аппараты.

Не остались равнодушными и любители розыгрышей. Так, в Сети стали появляться фотографии, на которых, якобы, запечатлен этот истребитель, имеющий необычную треугольную форму.

На самом деле данным изображениям уже не первый год, и раньше они публиковались как доказательства существования американского самолета - TR-3B Astra, обладающего поистине фантастическими возможностями.

Он, дескать, оборудован двигателем на новых "физических принципах", способен летать с необычно высокой скоростью, выходить в космическое пространство и одновременно быть невидимым для радиолокационных станций. Правда, информацию об этом "чудо-оружии", как правило, размещали не серьезные издания, а различные сайты, посвященные НЛО, пришельцам и прочим аномальным явлениям.

Еще раньше тоже активно обсуждались мифические Aurora и SR-72, но до сих пор нет никаких достоверных данных о том, что они существовали в действительности.

Если говорить о недавних реальных испытаниях, то речь идет всего лишь о демонстрационном образце. Можно вспомнить F-22, первый прототип которого был построен в 1990 году, а серийное производство началось в 2001-м, еще два года понадобилось для того, чтобы истребитель наконец попал в войска.

В настоящее время в Англии при участие итальянцев также создается свой истребитель шестого поколения Tempest, начало эксплуатации которого ожидается в 2035 году. Примерно в это же время будет запущена в серию и американская машина. Если, конечно, эти программы не сорвутся по каким-то причинам, например, экономическим. Как уже не раз бывало в прошлом.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: Пресс-служба Северного флота
Первый запуск баллистической ракеты с подлодки состоялся 65 лет назад 16.09.2020
Реактивный беспилотник с напечатанным двигателем испытали в России 16.09.2020
Технологический прорыв: в Китае высоко оценили дрон "Охотник" 16.09.2020
самолеты
Politico заметила российские Миг-29 в предвыборной рекламе Трампа 15.09.2020
Испортил "Утреннюю почту": как Су-27 чуть не сбил норвежский Orion 13.09.2020
испытания
Индия провела летные испытания гиперзвукового аппарата 08.09.2020
Керамическая броня для защиты техники и людей успешно прошла испытания 05.09.2020