Где смотреть в Сети спектакли "Золотой Маски" этого года

Общеизвестно, что поход в театр никакая электронная трансляция спекталей не заменит. Однако, в этом году из-за пандемии ситуация особенная. В театрах соблюдается специальная рассадка - через одного, а это означает, что количество зрителей, которые могут посетить каждый спектакль, значительно сокращается. Тем более - не в каждый город театры могут добраться на гастроли.

Выход есть! Спектакли главной театральной премии страны "Золотая Маска" снова можно будет смотреть в Сети. Причем, новейшие постановки. Уже 20 сентября "Золотая Маска" online при поддержке Министерства культуры РФ, Сбербанка и Rambler Group возобновляет показы. Напомним, что впервые спектакли появились в сети как раз в то время, когда вся страна сидела на самоизоляции из-за эпидемии коронавируса.

Сейчас же - прямые трансляции трех постановок, номинированных на Национальную театральную премию в 2020 году, пройдут на главной странице портала "Рамблер", после чего записи спектаклей появятся в мультимедийном сервисе Okko и будут доступны бесплатно.

Для трансляций на портале "Рамблер" и в мультимедийном сервисе Okko выбраны драматические спектакли: "Преступление и наказание" Санкт-Петербургского театра "Приют комедианта" режиссера Константина Богомолова и художника Ларисы Ломакиной; "Сирано де Бержерак" Александринского театра в постановке Николая Рощина и "Дети солнца" Новосибирского театра "Красный факел" режиссера Тимофея Кулябина и художника Олега Головко.

"Золотая Маска" всегда ставила перед собой просветительские задачи - познакомить как можно более широкую аудиторию с современным российским театром. И онлайн-формат дает нам такую возможность, делая актуальные театральные постановки, на которые так сложно попасть, достоянием каждого интересующегося зрителя - он будет их смотреть одновременно с жюри Национальной театральной премии и зрителями фестивального зала. Это уникальное ощущение, которое создается благодаря съемке высокого качества, которую обеспечивает профессиональная и опытная команда. А благодаря поддержке нашего давнего партнера - Сбербанка - записи трансляций будут бесплатно доступны в течение всего года в онлайн-кинотеатре Okko. Не упустите такую возможность", - говорит Мария Ревякина, генеральный директор фестиваля "Золотая Маска".

Яна Бардинцева, генеральный директор Okko подчеркивает, что в первом полугодии 2020 года Okko стал паритетным лидером рынка мультимедийных сервисов во многом благодаря уникальной контентной стратегии. "Пользователи высоко оценили не только наши эксклюзивные фильмы и сериалы, но и те шаги, которые мы предприняли для популяризации высокой культуры в проекте "Искусство онлайн", - говорит Яна Бардинцева. - В новом сезоне мы продолжаем развивать большое искусство, раздвигая географические и социальные рамки - постановки, экскурсии и концерты от главных культурных площадок страны и мира становятся доступны для зрителей Okko со всей России. Уверена, что спектакли "Золотой Маски" понравятся и заядлым театралам, и тем, кто только начинает интересоваться театральным искусством".

Справка "РГ"

Российская национальная театральная премия "Золотая Маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Проект "Золотая Маска" online был впервые проведен в 2018 году и с тех пор ежегодно дает зрителям по всей России возможность увидеть спектакли фестиваля "Золотая Маска" в режиме реального времени. В течение двух лет "Золотая Маска" online показала более десяти драматических, оперных и балетных постановок самых разных театров - от легендарного Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова до небольшого театра-студии "Грань" из Новокуйбышевска.

Партнерство "Золотой Маски" и Rambler Group стартовало в этом сезоне. В марте 2020 года, когда в связи карантинными ограничениями показы спектаклей в зрительных залах по всей стране стали невозможны, "Золотая Маска" была вынуждена приостановить свою конкурсную программу. В этот период в рамках совместного проекта Сбербанка и мультимедийного сервиса Okko "Искусство онлайн" была показана коллекция спектаклей "Золотой Маски" прежних лет.

Афиша проекта:

20 сентября в 19:00

"Преступление и наказание" 18+

Театр "Приют комедианта", Санкт-Петербург.

26 сентября в 19:00

"Сирано де Бержерак" 18+

Александринский театр, Санкт-Петербург.

29 октября, 20:00

"Дети Солнца" 16+

Театр "Красный факел", Новосибирск.