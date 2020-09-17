Германия и Бельгия предостерегли от поездок в Вену из-за коронавируса

Немецкий институт Роберта Коха классифицировал Вену как зону риска в связи с коронавирусом. После посещения города граждане должны пройти тестирование. До получения отрицательного результата необходимо оставаться на самоизоляции максимально 14 дней, сообщает газета Kronen Zeitung.

Закрыла туристическую Вену также Бельгия. По данным бельгийского МИД, это решение вступит в силу в пятницу в 16.00 по местному времени. Кроме того, предупреждения о поездках объявлены в отношении шести федеральных земель, включая Нижнюю Австрию, Верхнюю Австрия, Бургенланд, Штирию, Тироль и Зальцбург.

Владельцы отелей опасаются, что предупреждение о путешествиях может нанести "смертельный удар" по индустрии. "Если Германия внесет нас в "черные списки", то 80 процентов оставшихся бронирований будут аннулированы", - заявил председатель секции гостиничного бизнеса Венской торговой палаты (WKW) Доминик Шмид.

Мэр Вены Михаэль Людвиг раскритиковал соседей. По его словам, это относится также и к другим крупным европейским городам, таким как Брюссель, Париж, Прага, Женева. Там тоже естественным образом собираются большие толпы людей.

С момента возобновления работы венских отелей в начале лета ситуация с бронированием постоянно улучшалась, информировала администрация. И это несмотря на то, что лишь около 60 процентов гостиниц открылись, а заполняемость составила всего 28 процентов. Объявление Вены закрытым городом подорвет признаки оживления.