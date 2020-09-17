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17.09.2020 12:37
Рубрика: В мире

Германия и Бельгия предостерегли от поездок в Вену из-за коронавируса

Текст: Александр Саможнев

Немецкий институт Роберта Коха классифицировал Вену как зону риска в связи с коронавирусом. После посещения города граждане должны пройти тестирование. До получения отрицательного результата необходимо оставаться на самоизоляции максимально 14 дней, сообщает газета Kronen Zeitung.

Фото: iStock
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Закрыла туристическую Вену также Бельгия. По данным бельгийского МИД, это решение вступит в силу в пятницу в 16.00 по местному времени. Кроме того, предупреждения о поездках объявлены в отношении шести федеральных земель, включая Нижнюю Австрию, Верхнюю Австрия, Бургенланд, Штирию, Тироль и Зальцбург.

Владельцы отелей опасаются, что предупреждение о путешествиях может нанести "смертельный удар" по индустрии. "Если Германия внесет нас в "черные списки", то 80 процентов оставшихся бронирований будут аннулированы", - заявил председатель секции гостиничного бизнеса Венской торговой палаты (WKW) Доминик Шмид.

Мэр Вены Михаэль Людвиг раскритиковал соседей. По его словам, это относится также и к другим крупным европейским городам, таким как Брюссель, Париж, Прага, Женева. Там тоже естественным образом собираются большие толпы людей.

С момента возобновления работы венских отелей в начале лета ситуация с бронированием постоянно улучшалась, информировала администрация. И это несмотря на то, что лишь около 60 процентов гостиниц открылись, а заполняемость составила всего 28 процентов. Объявление Вены закрытым городом подорвет признаки оживления.

В мире Европа Австрия

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