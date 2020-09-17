Причину гибели "Титаника" увидели в космосе

Программист и климатолог Мила Зинькова из Сан-Франциско (Калифорния, США) выдвинула новую гипотезу о причинах гибели легендарного парохода "Титаник". По ее мнению, катастрофу могло спровоцировать полярное сияние.

Исследование Зиньковой опубликовал научный журнал Weather, а коротко о нем рассказал журнал Hakai. Как известно, "Титаник" затонул в Северной Атлантике в апреле 1912 года, столкнувшись с айсбергом. Тогда погибло около 1500 человек. Море было спокойным, ветра не было.

За прошедшее столетие было выдвинуто множество различных гипотез, объясняющих причины катастрофы. Очередная теория уже нашла поддержку у ряда ученых. Зинькова считает, что исследователи в прошлом упустили один крайне важный момент. Известно, что с "Карпатии", судна, пришедшего на помощь тонущим, в ночь катастрофы наблюдали северное сияние.

Согласно выдвинутой ею идее, причиной катастрофы мог стать всплеск электромагнитного излучения, который врезался в атмосферу Земли после взрыва на Солнце. Это явление и вызвало северное сияние. Мощное космическое излучение могло создать помехи для работы радиооборудования на борту "Титаника" и повлиять на стрелки компаса. Зинькова предполагает, что выброс заряженных частиц с Солнца мог вынудить экипаж судна внести коррективы в навигацию. Из-за этого "Титаник" направился по несколько иному курсу, чем предполагалось, и в конечном итоге напоролся на айсберг.

"Большинство людей, пишущих о "Титанике", не знают, что в ту ночь было видно северное сияние, - утверждает Мила Зинькова. - Даже если бы стрелка компаса сдвинулась всего на один градус, это уже могло иметь большое значение".

Однако помехи также помогли спасти жизни. "Карпатия", ответившая на сигнал SOS, получила неверные данные о местонахождении "Титаника". Она направилась в точку, которая находилась в 11 километрах от тонущего корабля. Но благодаря этому, ее экипаж заметил спасательные шлюпки и сигнальные ракеты выживших и сумел спасти 705 человек.

Зинькова указывает и на то, что сигнал SOS с "Титаника" поймали далеко не все суда, находившиеся в том районе. И в этом тоже могла быть виновата "космическая погода". Например, пароход SS La Provence не получал сообщений с "Титаника", хотя слышал передачи с других кораблей. Судно SS Mount Temple сигнал SOS получило, но на "Титанике" не получили ответный сигнал от него.

По словам Криса Скотта, астрофизика из Университета Рединга в Англии, свидетельства очевидцев заставляют задуматься о теории солнечной бури. Северное сияние впоследствии описал второй помощник капитана "Карпатии" Джеймс Биссет и, как минимум, трое выживших пассажиров "Титаника".

"Тот факт, что так много людей видели полярное сияние, вселяет в меня уверенность в том, что произошло неординарное событие "космической погоды", - говорит Скотт.

В то же время исследователь гибели "Титаника", историк Тим Малтин скептически отнеся к новой гипотезе. Он говорит, что ему понравилась статья Зиньковой, однако имеются и альтернативные объяснения событий, которые она приписывает солнечной буре. При этом Малтин соглашается с тем, что, вероятно, в ночь гибели "Титаника" произошла солнечная буря.

"Но я думаю, что это не было существенным фактором", - считает историк.