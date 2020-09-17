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17.09.2020 17:45
Рубрика: Спорт

Гольф опасней регби

Текст: Николай Долгополов
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Исследование, проведенное ресурсом GolfSupport среди спортсменов - любителей Великобритании, принесло неожиданные результаты. Самым травмоопасным для них видом оказался футбол - 71 процент. За ним следуют баскетбол и хоккей с 69 и 68 процентами травмированных.

Фото: wikipedia.org
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Абсолютно спокойный с виду гольф принес своим почитателям 66 процентов травм, а, казалось бы, безжалостное регби - 61. Даже в невинный настольный теннис и то надо играть осторожно - 38 процентов травмированных.

Ну, а если кто-то хочет почти избежать травм, лучше заняться греблей или крикетом. Если уж решили совсем себя обезопасить, то к вашим услугам дартс.

Главная причина полученных повреждений - небрежное отношение, проявленное к вам соперником. Оно может обойтись во всех отношениях дорого: 62 процента травмированных вынуждены обращаться за помощью к докторам.

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