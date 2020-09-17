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17.09.2020 17:06
Рубрика: Власть

Госдума оперативно рассмотрит поправки о ставке НДФЛ на доходы более 5 млн

Текст: Татьяна Замахина
Госдума в приоритетном порядке рассмотрит инициативу о 15% НДФЛ на доходы, превышающие 5 млн рублей в год. Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, она позволит выделить дополнительные средства на лечение детей с орфанными заболеваниями.
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

В пресс-службе ГД сообщили, что Вячеслав Володин направил в профильный комитет внесенные правительством РФ проекты бюджетообразующих законов.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
Правительство предложило несколько налоговых изменений

Согласно поправкам в Налоговый кодекс, до 15 процентов вырастет налог на доходы физических лиц, превышающие пять миллионов рублей за налоговый период. Новая ставка будет действовать с 1 января. С инициативой ранее выступил президент Владимир Путин.

Средства, которые поступят в бюджет в результате повышения налога, будут адресно направлены на лечение детей, страдающих орфанными заболеваниями, напомнил спикер. Согласно расчетам, эта сумма составит порядка 60 миллиардов рублей.

"Это справедливое решение, - подчеркнул Володин. - Уверен, что общество его поддержит. В том числе и те, чьи доходы будут облагаться этим налогом, воспримут его с пониманием".

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума НДФЛ и налоговые декларации Налоговое законодательство

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