Производство продуктов питания - единственная отрасль, которая растет вопреки коронавирусу. В этом сезоне в России будет собран один из самых больших урожаев зерна. Потребителям нечего опасаться дефицита хлеба, гречки, овсянки и другого продовольствия. А цены на основную сельхозпродукцию на мировом рынке позволят агробизнесу хорошо заработать на экспорте. Первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов уверен, что это далеко не предел в развитии отечественного АПК.

Основное беспокойство бизнеса и потребителей сейчас вызывает урожай подсолнечника. Так ли все плохо, как говорят эксперты?

Джамбулат Хатуов: Нас действительно беспокоит урожайность масличных культур: стартовавшая уборочная кампания на юге (на сегодняшний день убрали около 12% площадей под масличными) показывает отставание по урожайности в сравнении с прошлым годом около 20%. Но мы рассчитываем, что массовое вхождение в уборочную кампанию Центрального и Приволжского федеральных округов изменит эту тенденцию. Общее снижение по подсолнечнику, по оценке отраслевых экспертов, будет в пределах 10%, при этом валовый сбор культуры будет выше средних многолетних значений.

За счет роста объема производства других масличных культур (а у нас достаточно хорошие результаты, например, по производству рапса масличного) мы рассчитываем, что общий запланированный объем производства масличных составит 21,5 млн тонн. Мы загрузим нашу перерабатывающую масложировую отрасль в полном объеме, мы не видим никаких проблем в этом вопросе.

Еще одна актуальная тема последних недель - овсянка. Ее, как и гречки, хватит всем?

Джамбулат Хатуов: Честно говоря, не могу понять, откуда рождаются подобные слухи. То в отношении гречки почему-то возникает паника, теперь овес. Заверяю вас, овес стабильно производился и будет производиться в России. В текущем сезоне его урожайность складывается на уровне 18 центнеров на га, засеяно 2,5 млн га. И потребность страны в овсянке будет удовлетворена полностью.

К слову, основными производителями гречихи у нас является Сибирский федеральный округ, Алтайский край. И несмотря на экстремальную погоду в отдельных районах Алтайского края, в этом сезоне мы видим, что гречиха не пострадала, урожай будет неплохим. В регионах Центрального федерального округа, которые также занимаются производством гречихи, в силу погодной специфики произошло некоторое снижение урожая. Но это не сыграет никакой роли в общем балансе этой культуры.

Ожидается также серьезное снижение урожая сахарной свеклы. Есть ли повод для беспокойства за сахар?

Джамбулат Хатуов: В 2019 году благоприятные погодные условия и последовавший рост урожайности сахарной свеклы привели к тому, что Россия произвела исторический максимум сахара. У нас образовался излишек почти 2 млн тонн. Сложилась ситуация, когда продажа сахара аграриям была в убыток. Мы экстренно осваивали внешние рынки. И это отчасти помогло выровнять ситуацию на внутреннем рынке.

В этом сезоне минсельхоз рекомендовал произвести замещение сахарной свеклы в пользу масличных культур, что и произошло. Кроме того, урожайность свеклы в этом сезоне в некоторых регионах ниже из-за засухи - корнеплод весит почти в два раза меньше. Хотя сахаристость, надеемся, будет выше.

Урожай подсолнечника будет выше средних многолетних значений. Мощности маслозаводов будут загружены полностью

Но никакой трагедии в этом мы не видим. Сахарные заводы будут полностью обеспечены сырьем, а внутренний рынок - сахаром. А с учетом остатков прошлого года часть сахара будет отправлена на экспорт. В странах ЕАЭС наш сахар пользуется хорошим спросом.

По зерновым текущий сезон складывается, напротив, удачно. Многие эксперты несколько раз за последнее время повысили прогнозы урожая зерновых. Вы пока остаетесь при прежнем мнении - 122,5 млн тонн?

Джамбулат Хатуов: Россия четвертый год подряд соберет урожай свыше 120 млн тонн. В текущем году прогнозируем валовый сбор зерновых не менее 122,5 млн тонн. При этом надо учитывать, что этот год оказался экстремально сложным по погодным условиям. И на сегодняшний день, по данным регионов, мы уже имеем 115 млн тонн зерновых.

Высокий урожай в центре и в Поволжье полностью нивелировал потери от засухи в Южном и Уральском федеральных округах?

Джамбулат Хатуов: Почти все основные культуры из-за засухи в отдельных регионах претерпели серьезную нагрузку во время цикла созревания. Что отразилось на урожайности. Ставропольский край недобрал 3 млн тонн зерновых, у них сократилась урожайность на 9 центнеров с гектара. В Краснодарском крае - одном из ведущих регионов по производству зерновых культур - недобрали 2 млн тонн. Засухе подверглась часть регионов Сибири и Урала - в частности, Алтайский край, Новосибирская, Омская и Челябинская области. Там мы видим недобор в пределах 4,5 млн тонн.

Но у нас есть и обратная картина: благоприятные климатические условия и, самое главное, высокий уровень технологий последних лет в Центральном федеральном округе и в Поволжье позволил нам получить исторический прирост в объемах производства и урожайности. К примеру, значительный прирост в Тамбовской области, Липецкая область показывает результат плюс 15 центнеров с гектара, Воронежская область - плюс 6 центнеров с гектара, Татарстан - плюс 10 центнеров, Мордовия - плюс 15 центнеров, Волгоградская область - плюс 7 центнеров, Саратов - плюс 12 центнеров, Самара - плюс 8 центнеров с гектара. Эти показатели роста перекрывают потери. Сейчас в целом урожайность зерновых выше уровня прошлого года на один центнер с гектара.

По каким культурам ожидается наибольший прирост?

Джамбулат Хатуов: Поскольку основной объем - более 80% зерновых - собран, мы уже можем говорить, что мы приросли в объемах производства пшеницы, ячменя, ржи, овса.

Кроме того, в этом году посевные площади под рожью увеличены до 1 млн га, получена хорошая урожайность. Прогнозируем, что валовый сбор культуры составит порядка 2,3 млн тонн, что выше показателя прошлого года на 60%.

Производство зерна в России будет прирастать минимум на 2,5-3 млн тонн в год

Последствия коронавируса еще давали о себе знать в ходе уборочной кампании? Может, наблюдался дефицит кадров или были проблемы с поставками запчастей?

Джамбулат Хатуов: Основные осложнения пандемии коронавируса для сельского хозяйства пришлись на весенне-полевые работы. Но поскольку они все происходят в поле, ограничительные меры для людей, в них задействованных, были минимальными. Были сложности из-за приостановки работы наших смежников: случались задержки с поставками минеральных удобрений, ГСМ, партий семян. Это вызывало напряжение у аграриев и требовало ювелирной работы наших региональных штабов. Пришлось быстро погрузиться в ситуацию, понять логистику, выявить тонкие места. Более высокоорганизованного подхода к проведению весенне-полевых работ, чем в сезоне 2020 года, еще не было.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на ежедневной основе проводил совещания, посвященные обеспечению бесперебойной работы сельхозтоваропроизводителей в условиях пандемии. Главой ведомства была поставлена задача создать трудовые резервы на случай, если предприятие столкнется с коронавирусом и будет вынуждено ввести ограничительно-карантинные мероприятия для работников. Это позволило не останавливать предприятия. А этого нельзя было допустить: продовольствие должно было своевременно поступать в магазины. Могу сказать, что агропромышленный комплекс России с честью выдержал экстремальные условия работы в период пандемии.

Джамбулат Хатуов уверен, что потенциал российского АПК еще огромен. К 2024 году мы будем собирать не менее 140 млн тонн зерна. Фото: Минсельхоз РФ

Да и льготы в этом сезоне аграриям на фоне пандемии дали беспрецедентные...

Джамбулат Хатуов: Особенность сегодняшнего времени в чем заключается? Раньше мы переживали, что нужно сделать, чтобы стать технологичнее, и где взять на это средства. А сегодня банки предлагают аграриям льготные кредиты под 5%. Есть, конечно, категории, которым еще кредиты недоступны, и мы продолжаем работать в этом направлении. Но, как правило, это связано с тем, что банк в отдельных случаях не видит возможностей возврата.

Кроме того, большим спросом у аграриев пользуются программы "Росагролизинга". С начала года компания поставила более 7,7 тысячи единиц техники на 30 млрд рублей. Также сейчас в разных стадиях сделок техника стоимостью 42 млрд рублей. Наблюдается двукратный рост по тракторам, на 40 % - по комбайнам. В 2020 году компания планирует поставить не менее 9 тысяч единиц техники и оборудования. Каждый третий трактор и каждый четвертый комбайн сейчас приобретается через "Росагролизинг".

Но пандемия вернула нас к проблеме импортозависимости по некоторым направлениям - например, семенам...

Джамбулат Хатуов: У российских аграриев сегодня есть огромный выбор семян - и это замечательно. Но не надо забывать, что стоимость импортных семян напрямую зависит от колебаний валютных курсов.

На сегодняшний день по основным показателям в стране обеспечена продовольственная безопасность. По семенам, надеюсь, в ближайшие пять лет совместно с министерством образования и науки показатели, заложенные в Доктрине продовольственной безопасности, тоже будут достигнуты. Сейчас созданы особые условия для продвижения на рынок наших селекционных достижений. Упор сделан на работу с семенами отечественной селекции. Для этого в текущем году в целом по стране было организовано порядка трех тысяч демонстрационных площадок, где агробизнесу было предложено наглядно сравнить результаты, которые показывают семена зарубежной и отечественной селекции. Благодаря в том числе этой работе рассчитываем, что в ближайшее время у нас увеличится доля отечественных семян сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника. Ежегодный прирост доли отечественных семян, по нашим прогнозам, должен составлять 5%. Это кропотливая системная работа, в которой задействовано большое число ученых, селекционеров.

Можно ли противостоять в этом смысле глобальным компаниям по производству семян, которые вкладывают в продвижение огромные средства, обеспечивают полное сервисное сопровождение для клиентов?

Джамбулат Хатуов: А противостоять не нужно. Это рынок, нужно принимать его условия. Но надо понимать, что с момента создания рынка у нас в России прошло только 25 лет. А история многих глобальных производителей семян насчитывает более 100 лет. При этом наши семеноводческие компании уже адаптировались и нормально работают в условиях жесткой конкуренции с мировыми компаниями. При тех условиях, которые сейчас созданы для отечественной селекции (в том числе с помощью федеральной научно-технической программы), интегрироваться на равных в рынок - дело времени.

Каков максимальный потенциал России по производству зерна? Что нужно сделать, чтобы достичь такого результата?

Джамбулат Хатуов: Наша задача - закрывать потребности внутреннего рынка и наращивать экспорт продукции АПК, в частности зерновых. И у нас есть все условия и экономические предпосылки к тому, чтобы к 2024 году производить в России не менее 140 млн тонн зерновых. Мы должны ежегодно прирастать в объемах производства не менее 2,5-3 млн тонн.

Для этого нам прежде всего нужно работать над повышением урожайности. Это возможно, если прилагать усилия по нескольким направлениям: это сортообновление, повышение объемов внесения минеральных, органических удобрений до научно обоснованной нормы, своевременная защита растений в процессе созревания, использование современной сельскохозяйственной техники, которая позволяет исключить потери или свести их к минимуму во время уборочной кампании. В последние годы мы активно работаем по всем этим направлениям. И могу с уверенностью сказать, потенциал еще огромен.

Более 80 процентов зерновых в России уже убрано. Прирост объемов производства наблюдается по пшенице, ячменю, ржи и овсу. Фото: РИА Новости

Ключевой вопрос

Минсельхоз разрабатывает программу развития мелиоративного комплекса. В чем ее суть? Каких результатов хотите добиться?

Джамбулат Хатуов: Урожайность мелиорированных земель почти в два раза выше, чем на богарных. Поэтому мы должны увеличивать площадь мелиорированных земель. Для этого государство ввело эффективные меры господдержки, и мы рассчитываем, что в готовящейся программе они найдут отражение. Сегодня мы в среднем ежегодно прирастаем на 60 - 90 тыс. га мелиорируемых земель. Но мы хотели бы, чтобы этот показатель был кратно выше.

Сейчас из 80 млн га посевных площадей мелиорируемых - 9,45 млн га, а фактически в обороте - 7,14. Из них на 3,89 млн га осуществляется водоотведение и на 3,25 млн га обеспечивается подача воды. Особое значение развитие мелиорации имеет в таких регионах, как Калмыкия, Астрахань, Волгоград, Ставропольский и Краснодарский края. То же производство риса - это стопроцентная мелиорация. Но для расширения площадей под культуру требуется вода. А чтобы она была, нужно произвести реконструкцию, модернизацию и строительство новых каналов.

Наша основная задача - за счет программы убеждать аграриев инвестировать в мелиорацию. Ведь основные средства вкладывают инвесторы, которые берут льготные кредиты, строят, и часть затрат им возмещает государство.