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Текст:   Марина Трубилина 
12:31 17.09.2020

Хуснуллин: Поддержка ипотеки не ведет к заметному росту цен на жилье

"Перегрева" на рынке ипотеки из-за программы субсидирования ставок до 6,5% сейчас не наблюдается, считает вице-премьер Марат Хуснуллин.

Фото: iStock
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"На самом деле в тех регионах, где не было предложения, потому что люди ничего не покупали, действительно цена несколько поднялась. Но это тоже неплохо. Потому что раз поднялась цена - значит, дополнительно будут строить жилье", - сказал Хуснуллин.

Благодаря господдержке ипотеки в отрасль пришло около 500 млрд рублей, отметил вице-премьер. Подано около 500 тысяч заявок на кредиты, то есть 500 тысяч семей улучшают свои жилищные условия.

"Мы ситуацию анализируем. В целом, считаем, что глобального роста цен не произойдет, мы это видим четко по регионам. А то, что это будет стимулировать развитие жилищного строительства - у меня не вызывает никаких сомнений", - отметил Хуснуллин.

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