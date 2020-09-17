Хуснуллин: Поддержка ипотеки не ведет к заметному росту цен на жилье

"Перегрева" на рынке ипотеки из-за программы субсидирования ставок до 6,5% сейчас не наблюдается, считает вице-премьер Марат Хуснуллин.

"На самом деле в тех регионах, где не было предложения, потому что люди ничего не покупали, действительно цена несколько поднялась. Но это тоже неплохо. Потому что раз поднялась цена - значит, дополнительно будут строить жилье", - сказал Хуснуллин.

Благодаря господдержке ипотеки в отрасль пришло около 500 млрд рублей, отметил вице-премьер. Подано около 500 тысяч заявок на кредиты, то есть 500 тысяч семей улучшают свои жилищные условия.

"Мы ситуацию анализируем. В целом, считаем, что глобального роста цен не произойдет, мы это видим четко по регионам. А то, что это будет стимулировать развитие жилищного строительства - у меня не вызывает никаких сомнений", - отметил Хуснуллин.