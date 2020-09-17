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17.09.2020 23:43
Рубрика: Власть

"Юридическая консультация" "РГ" победила в программе "Лучшие социальные проекты России"

Текст: Андрей Васянин
Фото: Александр Корольков
Эмблема этого конкурса - голубь. Как символ доброй вести, символ помощи тем, кто в ней нуждается - пришедшую от тех, кто ее может оказать. Памятные знаки с голубем в цветах российского триколора победителям конкурса "Лучшие социальные проекты России" были вручены в зале комплекса Radisson Resort Zavidovo.
Фото: Евгения Смолянская
Обозревателю "РГ" Анатолию Юркову присвоено звание "Заслуженный журналист РФ"

Программа "Лучшие социальные проекты России", организованная компанией SP group, занимающейся организацией социально-ориентированных форумов, программ и конкурсов, ежегодно собирает и отмечает проекты в самых разных областях помощи людям, это крупнейшая площадка, направленная на поддержку общественных инициатив. Ежегодно в оргкомитет программы подаются заявки от десятков компаний, делающих проекты в разных областях социальной помощи - поддержки одаренных детей, реабилитации людей с психическими расстройствами, обеспечение здорового образа жизни и т.д. Эксперты, среди которых профессора ведущих вузов, руководители государственных служб, крупные бизнесмены, оценивают проекты, и лучшие из них награждаются на торжественной церемонии и попадают в ежегодный каталог программы, который распространяется среди бизнес-, государственных и некоммерческих организаций страны.

Опыт, достойный распространения, предлагает и "Российская газета", принимающая участие в конкурсе в разделе "Социально ответственные СМИ". В прошлом году был награжден и вошел в итоговый каталог "Лучших социальных проектов России" "Пенсионный банк вопросов" на сайте "РГ", в рамках которого специалисты разъясняют читателям изменения в пенсионном законодательстве, отвечают на вопросы, анализируют спорные моменты и готовят по этим темам публикации.

В этом году одним из лучших социальных проектов России стала "Юридическая консультация", организованная на сайте "РГ" в 2016 году.

- Мы хотели дать гражданам канал для прямого обращения с юридическими вопросами к экспертам, которые на нашем же портале им отвечают, - говорит руководитель блока проекта Александр Московкин. - Консультация абсолютно бесплатна для всех и позволяет решать правовые проблемы любому гражданину вне зависимости от места жительства и возможности обратиться за квалифицированной юридической помощью.

Фото: Александр Борисов
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Людям тут помогают лучшие юристы страны, отобранные Ассоциацией юристов России, которая всякий раз проверяет качество ответов, прежде чем те буду опубликованы. По вопросам, недостаточно разъясненным практикой, гражданам отвечают представители министерств и ведомств вплоть до руководителей департаментов - такую возможность дает статус "Российской газеты". "Юридическая консультация", накопившая много разборов типовых ситуаций с проблемами по социальным вопросам, ЖКХ, проблемам семьи и тд. стала уже настоящей базой юридических знаний для граждан, и даже были случаи, когда люди, обращаясь в суд, распечатывали ответы на свои вопросы с сайта РГ и предъявляли их в качестве аргументов. Только в этом году около 350 тысяч человек воспользовались услугами "Юридической консультации" РГ.

- Мы помогаем людям решать важнейшие для них проблемы, добиваться справедливости, - говорил Александр Московкин, стоя на сцене перед микрофоном с голубем в руках. - И я рад, что нашу работу оценили по достоинству.

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