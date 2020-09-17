"Юридическая консультация" "РГ" победила в программе "Лучшие социальные проекты России"

Эмблема этого конкурса - голубь. Как символ доброй вести, символ помощи тем, кто в ней нуждается - пришедшую от тех, кто ее может оказать. Памятные знаки с голубем в цветах российского триколора победителям конкурса "Лучшие социальные проекты России" были вручены в зале комплекса Radisson Resort Zavidovo.

Программа "Лучшие социальные проекты России", организованная компанией SP group, занимающейся организацией социально-ориентированных форумов, программ и конкурсов, ежегодно собирает и отмечает проекты в самых разных областях помощи людям, это крупнейшая площадка, направленная на поддержку общественных инициатив. Ежегодно в оргкомитет программы подаются заявки от десятков компаний, делающих проекты в разных областях социальной помощи - поддержки одаренных детей, реабилитации людей с психическими расстройствами, обеспечение здорового образа жизни и т.д. Эксперты, среди которых профессора ведущих вузов, руководители государственных служб, крупные бизнесмены, оценивают проекты, и лучшие из них награждаются на торжественной церемонии и попадают в ежегодный каталог программы, который распространяется среди бизнес-, государственных и некоммерческих организаций страны.

Опыт, достойный распространения, предлагает и "Российская газета", принимающая участие в конкурсе в разделе "Социально ответственные СМИ". В прошлом году был награжден и вошел в итоговый каталог "Лучших социальных проектов России" "Пенсионный банк вопросов" на сайте "РГ", в рамках которого специалисты разъясняют читателям изменения в пенсионном законодательстве, отвечают на вопросы, анализируют спорные моменты и готовят по этим темам публикации.

В этом году одним из лучших социальных проектов России стала "Юридическая консультация", организованная на сайте "РГ" в 2016 году.

- Мы хотели дать гражданам канал для прямого обращения с юридическими вопросами к экспертам, которые на нашем же портале им отвечают, - говорит руководитель блока проекта Александр Московкин. - Консультация абсолютно бесплатна для всех и позволяет решать правовые проблемы любому гражданину вне зависимости от места жительства и возможности обратиться за квалифицированной юридической помощью.

Людям тут помогают лучшие юристы страны, отобранные Ассоциацией юристов России, которая всякий раз проверяет качество ответов, прежде чем те буду опубликованы. По вопросам, недостаточно разъясненным практикой, гражданам отвечают представители министерств и ведомств вплоть до руководителей департаментов - такую возможность дает статус "Российской газеты". "Юридическая консультация", накопившая много разборов типовых ситуаций с проблемами по социальным вопросам, ЖКХ, проблемам семьи и тд. стала уже настоящей базой юридических знаний для граждан, и даже были случаи, когда люди, обращаясь в суд, распечатывали ответы на свои вопросы с сайта РГ и предъявляли их в качестве аргументов. Только в этом году около 350 тысяч человек воспользовались услугами "Юридической консультации" РГ.

- Мы помогаем людям решать важнейшие для них проблемы, добиваться справедливости, - говорил Александр Московкин, стоя на сцене перед микрофоном с голубем в руках. - И я рад, что нашу работу оценили по достоинству.