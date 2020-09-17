Мишустин направил более 4,5 млрд рублей на развитие дорожной сети в регионах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выделил регионам на 2020 год еще более 4,5 миллиардов рублей для развития дорожной сети.

Деньги направляются в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автодороги" и государственной программы "Развитие транспортной системы".

Дополнительное финансирование поможет ускорить строительство трасс в Республике Марий Эл, Владимирской области и мостового перехода "Фрунзенский" в Самаре, а также привести в нормативное состояние почти 160 километров дорожного полотна в Карелии, Краснодарском крае и Пензенской области, продолжить реконструкцию дорог в республиках Коми и Ингушетия.