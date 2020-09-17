Как российские политологи влияют на политику

46 процентов россиян, по данным опроса ВЦИОМ, недавно на вопрос "Кто такой политолог?" ответили, что это человек, занятый политической аналитикой. 49 процентов опрошенных кому-то из политологов доверяют, кому-то нет. И около 15 процентов хотят, чтобы их дети выучились на политолога. Где сегодня место политолога и насколько он влияет на политику, обсуждали эксперты в пресс-центре "Россия сегодня".

- Поступив на философский факультет в МГУ, я оказался в первом наборе на отделении политологии, - вспоминает глава ВЦИОМ Валерий Федоров далекий 1991 год.

Та политология, по его словам, была довольно странным предметом: "преподаватели по привычке рассказывали о задушевных разговорах Ленина с Крупской в Цюрихе, и ничего не знали о законе Дюверже" (один из принципов политологии, определяющий, какая из избирательных систем способствуют двупартийности, а какая - многопартийности - прим. "РГ").

Кстати, молодое поколение политологов по-прежнему поднимает вопрос о том, чтобы очистить политологию от засилья марксизма-ленинизма, в частности, от привычки все сводить к вопросу "кому это выгодно и в чьих это интересах?".

Во взглядах на политологию есть и другая крайность - видеть в политологе прежде всего политтехнолога, организующего местные выборы с огромным количеством манипуляций. Хотя эксперты считают, что такой взгляд все больше уходит на периферию, и общественное мнение склоняется к тому, что политология должна помогать нам постигать политику.

Политолог Игорь Минтусов скептически заметил, что понятие "политология" часто выступает ширмой для профессиональных пропагандистов.

Научный сотрудник Центра законотворческих исследований наук РАНХиГС и Московской высшей школы социальных и экономических наук Екатерина Шульман, наоборот, уверена, что политолог уж никак не пропагандист, навязывающий кому-то некую истину, но человек, который может показать возможность альтернативного или вариативного развития той или иной ситуации. Она уверена, что политология - одна из социальных наук, которая изучает общественные отношения и распределение властного ресурса, его увеличение, уменьшение, перемещение. По ее мнению, политолог вовсе не приговорен к необходимости пойти и кому-то продаться: "Если вы делаете то, что нужно и интересно людям, добросовестны перед собой и своей наукой, то вас не уничтожит никакой источник финансирования. Просто надо брать деньги и говорить правду, другое глупо и неэффективно".

- Если вас интересует "материя власти" и современная политическая история, совершающаяся на наших глазах, вам стоит подумать, не заняться ли вам исследованием политики, конечно, предварительно научившись этому, - подытожила она свою позицию. - Приходите в политологи, у нас очень интересно.

Политолог Олег Румянцев вспомнил мысль политического философа Жюльен Бенда о том, что общественное призвание интеллектуалов - служить истине и напомнил о необходимости работы на общее, общественное благо. Стержень и нравственные ориентиры - это, по его мнению, то, что очень даже нужно политологу.

Он подчеркнул, что для политолога важны системный подход к знаниям, умение получать данные и анализировать их, знание сферы общественной политики, умение ранжировать и расставлять приоритеты в политических событиях, умение общаться, предсказывать политические события, вырабатывать критический подход к происходящему.

Ему возразил Валерий Федоров: беспристрастный политолог это "холодная рыба, которая никому не интересна в мире, перегруженном информацией, где единственный ключ к тому, чтобы тебя заметили - это новая искренность". Он также поставил под вопрос саму возможность вычисления общего блага, чаще всего за такое выдается благо групповое.

Александр Соловьев, профессор факультета политологии МГУ, несколько остудил пафос поиска высоких истин: "В политологии нет истин-констант, политическая истина очень релятивна". Логика подготовки специалиста политических наук, по его мнению, должна диктоваться задачей формировать собственно политологическую точку зрения. Политолог должен видеть явление с разных точек зрения, поэтому его надо учить еще в вузе вычислять истину из событий.

Все эксперты сошлись на том, что изучать политический процесс хоть и чрезвычайно сложно, но интересно.