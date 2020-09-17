Как учить взрослых и каким школам нужна поддержка

Эксперты Высшей школы экономики подготовили доклад "Россия в новую эпоху: выбор приоритетов и цели национального развития". Одна из тем большого исследования - образование, причем не только школы, колледжи и вузы, но и образование взрослых на протяжении всей жизни: курсы, тренинги, программы профессиональной переподготовки.

Урок на всю жизнь

Согласно прогнозу Международной организации труда, в результате пандемии во втором квартале 2020 года освободится 195 миллионов рабочих мест. Как помочь людям, оставшимся без работы? Выход - получить новую профессию, причем желательно ту, которая будет востребована в новых условиях.

По данным сервиса "Работа.ру" и портала "Рамблер", большинство россиян - 64% - не работают по профессии, которую получили в "первый заход" в училищах и вузах. Причины такой ситуации разные - низкие доходы на работе по специальности, усталость от своей профессии и др. Важно: многим из них удалось обучиться новой профессии самостоятельно. Эксперты вышки отмечают: в такой ситуации просто необходимо расширять и делать более доступными программы дополнительного профессионального образования для взрослого населения.

"В развитых странах государственные расходы на обучение составляют от 40 до 100 евро в год на одного работающего гражданина", - сообщается в докладе. В России пока нет таких вложений в образование взрослых. Тем временем, у рынка труда уже есть четкий запрос на комплекс образовательных программ, которые бы смогли дать специалистам новые навыки из разряда "soft skills".

В Вышке предлагают несколько мер, чтобы изменить ситуацию. В частности, увеличить финансирование по программам в нацпроектах "Образование" и "Демография", которые касаются обучения в университетах, а также дополнительно поддержать онлайн-программы профессионального допобразования. Тогда пройти повышение квалификации и переподготовку смогут еще 75 тысяч человек.

После трех - не поздно

"Развитие в возрасте до 3 лет в существенной степени определяет достижения в школьном обучении, что имеет решающее значение для жизненного успеха", - отмечают авторы доклада. И уточняют: ресурсы, вложенные в раннее развитие, дают в три раза больший (хоть и отложенный) эффект для успешной карьеры, чем ресурсы, потраченные на профобразование.

Поэтому нужны мощные системы раннего развития детей и, параллельно, поддержки родителей. Особое внимание здесь - неблагополучным семьям, детям мигрантов и детям с ограниченными возможностями здоровья. Нужна адресная поддержка для детей из бедных семей, школ, работающих с ними, психолого-педагогического сопровождения учащихся. Эксперты Высшей школы экономики говорят о необходимости создания службы сопровождения физического, психического и социального развития (патроната) для всех детей от 0 до 3 лет, а для ребят с ограниченными возможностями здоровья - до 6 лет. Это и регулярные консультации для родителей, и мониторинг динамики развития детей. 5 тысячам школ, работающих в трудных социальных условиях - адресную грантовую поддержку для дополнительных ставок воспитателей, социальных педагогов, психологов, тьюторов.

Также в Вышке предлагают создать национальную систему общедоступных открытых образовательных и культурных ресурсов для детей. В чем ее суть? Это цифровой портал доступа к федеральным ресурсам или контенту вузов или образовательных платформ с правами бесплатного пользования (электронные библиотеки, открытые онлайн-курсы и пр.)

В целом доклад состоит из 5 разделов: "Экономическое развитие", "Научно-технологическое развитие и цифровизация", "Инвестиции в человеческий потенциал и повышение его вклада в развитие страны", "Образование как ключевое условие возможностей самореализации и развития таланта" и "Комфортная среда и транспорт". Полностью он будет опубликован в ближайшее время на сайте Высшей школы экономики.