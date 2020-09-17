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17.09.2020 17:08
Рубрика: Спорт

КХЛ может легализовать аренду игроков с 2021 года

Текст: Максим Домчев
В четверг состоялся совет директоров Континентальной хоккейной лиги, на котором обсуждалось немало важных вопросов. Один из них - легализация аренды хоккеистов. Сейчас клубы успешно обходят этот запрет, отправляя игроков в так называемую скрытую аренду. В КХЛ приняли решение разработать механизм, который позволит все делать легально.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Он был представлен по итогам заседаний рабочей группы по вопросу регулирования аренды хоккеистов после доработок, обсуждений и итогового опроса клубов.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Согласно механизму, клубы смогут отдавать и брать до четырех хоккеистов (не более трех в возрасте до 22 лет, не более одного в возрасте до 24 лет). При этом арендовать более двух игроков из одного клуба нельзя. Срок, когда игрок может быть отправлен в аренду, - с 1 мая по 27 декабря текущего сезона, до конца этого сезона и при наличии у игрока действующего контракта сроком на два и более сезона. При этом зарплата и бонусы хоккеиста включаются в платежную ведомость принявшего его клуба.

На время аренды контракт игрока с отдавшим его клубом приостанавливается и возобновляется на следующий день после возвращения из аренды. Условия контракта хоккеиста с принявшим клубом могут по решению сторон отличаться от условий приостановленного контракта. Сообщается, что лига намерена дополнительно проработать этот вопрос с участием всех заинтересованных сторон.

"Мы проводили голосование среди клубов, голоса разделились так: 15 - за, 8 - против, - цитирует президента КХЛ Алексея Морозова РИА Новости. - Но на данный момент все равно пришли к тому, что клубами задаются вопросы. Мы перенесли на следующий совет директоров, где дадим понять клубам, для чего это надо. Мы возьмем еще время. Механизм доработан. ФХР выступила сегодня, они ответили, что хотят углубиться и понять смысл легализации аренды. У нас есть время. Это нужно будет сделать в январе, чтобы можно было внедрить аренду до новых подписаний контактов, чтобы клубы имели в виду это перед следующим сезоном. Если все получится, внедрим аренду в январе".

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