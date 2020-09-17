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17.09.2020 19:53
Рубрика: В мире

Чэнь Фэна лишили гольфа

Китайскому миллиардеру запретили жить в роскоши, пока он не отдаст долг
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 210(8264)
Глава крупного китайского конгломерата компаний HNA Group миллиардер Чэнь Фэн теперь не сможет тратить деньги на роскошную жизнь. Например, покупать вещи, которые ему необязательны для жизни и работы, а также летать бизнес-классом, ездить высокоскоростными поездами, играть в гольф, жить в дорогих отелях и многое другое, без чего сложно представить жизнь олигарха. Также его детям запретили посещать частную школу. На каждую крупную трату денег Чэнь должен будет получать специальное разрешение от властей. Решение об этом вынес китайский суд. Причиной стала невыплата конгломератом 5300 долларов (в настоящее время с процентами компания должна 50 тысяч долларов). Запрет на роскошную жизнь не имеет конкретного срока завершения, но обычно снимается после погашения задолженности.
Миллиардеру Чэнь Фэну теперь запрещены судом крупные траты. Фото: Gettyimages Миллиардеру Чэнь Фэну теперь запрещены судом крупные траты. Фото: Gettyimages
Миллиардеру Чэнь Фэну теперь запрещены судом крупные траты. Фото: Gettyimages

Иск против HNA был подан в 2018 году жительницей Китая, которая ранее приобрела два инвестиционных продукта на принадлежащей компании финансовой онлайн-платформе. Не получив того, что ей полагалось, покупательница подала иск на HNA. Суд вынес вердикт оплатить долг. Однако конгломерат, владеющий (или владевший до недавнего времени, поскольку сейчас он распродает активы) долями в более чем десятке авиакомпаний, среди которых известная Hainan Airlines, и множеством других ценных бумаг, а также инвестирующий по всему миру в самые различные отрасли, включая банковскую сферу, отельный бизнес, судостроение и прочее, кроме того владеющий недвижимостью на Манхэттене и в Гонконге, этот монстр не смог выплатить 50 тысяч долларов истице.

Фото: AFP/MANDEL NGAN
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Причиной стало бедственное положение HNA Group, вызванное агрессивной инвестиционной политикой компании, когда она скупала активы на заемные средства. На это наложились трудности, вызванные пандемией, когда авиакомпании, бывшие основным источником доходов конгломерата, перестали приносить деньги из-за приостановки полетов. По информации Bloomberg, долг HNA составляет 35,6 миллиарда долларов, это один из самых больших корпоративных долгов в Китае на сегодня.

У Чэнь Фэна есть опыт выхода из сложных ситуаций. Были времена, когда долги HNA достигали 86 миллиардов долларов. Скорее всего, миллиардер рассчитывает выкрутиться и на этот раз, тем более что теперь ему не надо тратиться на роскошную жизнь. В конгломерате идет активная реструктуризация, однако деньги убывают в двадцать раз быстрее, чем долги, а из-за отказа выплат по облигациям еще в июне пришлось расстаться с несколькими полями для гольфа.

Между тем

Мэр Нью-Йорка демократ Билл де Блазио отправит в недельный неоплачиваемый отпуск всех сотрудников городской администрации, включая себя, чтобы частично покрыть дефицит бюджета, вызванный пандемией. Из-за вспышки коронавируса город потерял 9 миллиардов долларов доходов и был вынужден урезать годовой бюджет на 7 миллиардов долларов. По словам мэра, принудительные отпуска чиновников позволят сэкономить немного: менее миллиона долларов. Но это послужит полезным примером на фоне продолжающихся переговоров мэрии с профсоюзами, представляющими муниципальных служащих, по поводу более широкого сокращения заработной платы. Как сообщает New York Times, сам де Блазио планирует работать бесплатно во время своего недельного отпуска. Большинство из 500 сотрудников администрации, включая жену градоначальника, не будут отдыхать и продолжат работать в мэрии. Де Блазио за неделю отпуска лишится около 4972 долларов, подсчитал Fox News.

Подготовил Максим Макарычев

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