Колумбийский велогонщик выиграл 17-й этап "Тур де Франс"

Колумбийский велогонщик "Астаны" Мигель Анхель Лопес стал победителем 17-го этапа престижной многодневки "Тур де Франс".

Лопес финишировал первым на вершине высшей категории Коль де ла Лоз после 170 километров дистанции. Вторым через 15 секунд на финиш приехал лидер общего зачета словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma), третьим - соотечественник Роглича Тадей Погачар (UAE) с отставанием от лидера в 30 секунд.

Таким образом, Роглич сохранил лидерство в общем зачете, вторым идет Погачар (+57 секунд), третьим - Лопес (+1 минута 26 секунд), который поднялся на одну строчку в генеральной классификации. В горной классификации на первую строчку поднялся Погачар.

Ранее стало известно, что победитель "Тур де Франс"-2019 колумбиец Эган Берналь досрочно завершил выступление в турнире. Он намерен сосредоточиться на восстановлении после участия в "Тур де Франс" и изменит свои цели на остаток сезона.