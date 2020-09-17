В России большинство школ, детсадов и колледжей работают в обычном режиме. Из-за коронавируса полностью закрыто на карантин лишь 0,12% образовательных учреждений. Такие данные привел глава минпросвещения Сергей Кравцов.

Министр Сергей Кравцов ежедневно отслеживает не только температуру в школах, но и доставку горячего питания для начальных классов. Фото: Аркадий Колыбалов

- Массовых вспышек заболеваний нет, - подчеркнул министр. - Число закрытых на карантин учреждений не превышает и процента.

В минпросвещения ведут ежедневный мониторинг ситуации. Самые свежие данные: сейчас не работают 0,09% детсадов, 0,18% школ, 0,09% учреждений СПО и 0,01% организаций допобразования. И хотя серьезных поводов для перевода образовательных учреждений на удаленку нет, Сергей Кравцов напомнил о необходимости соблюдения всех мер безопасности.

- Школы работают уже больше двух недель, и ситуация спокойная, - сказал он. - Но нужно не забывать о соблюдении рекомендованных мер безопасности. Возможно, для кого-то они неудобны, но это гарантирует здоровье учащихся, членов их семей и педагогов.

Сергей Кравцов: Массовых вспышек заболеваний нет. Число закрытых на карантин образовательных учреждений не превышает и процента

Также глава минпросвещения рассказал, что постоянно следит за тем, как проходит "доставка" горячего питания в российские школы. Напомним, с 1 сентября по поручению президента совместно с регионами организовано бесплатное горячее питание для всех учащихся начальной школы с 1-го по 4-й класс. Хорошая новость: теперь родители смогут отправить свои предложения или жалобы по этой теме через портал "Госуслуги". Там теперь доступен специальный сервис для мониторинга ситуации с горячим питанием в школах.

Все вопросы родителей или учителей сразу попадут в минпросвещения. По словам Сергея Кравцова, это поможет экспертам ведомства оперативно получать всю необходимую информацию.

- Сегодня сигналов о том, что где-то дети не получают горячее питание, нет, - уточнил Кравцов. - Но мы будем отрабатывать каждый сигнал, если он появится, и вместе с регионами подключаться к решению проблем.

До сих пор министерство принимало вопросы на тему школьного питания по телефону горячей линии: 88002009185. Он также продолжает работать. Свой мониторинг ситуации ведет и Общероссийский народный фронт.