В Гренландии в море сошел гигантский кусок льда размером с Париж

На северо-востоке Гренландии от ледника N79 - Nioghalvfjerdsfjorden отвалился и сошел в море гигантский блок льда. Обрушение, по мнению ученых-гляциологов, связано с повышением средних температур воздуха.

Площадь ледяного блока составляет 113 квадратных километров и сопоставима по размерам, как сообщает издание Science Alert, с территорией Парижа.

По мнению профессора гляциологии геологической службы Дании и Гренландии Джейсона Бокса, темпы таяния и обрушения ледника N79 за последние два года ускорились.

Таяние ледяного щита Гренландии способствовало повышению уровня моря на 1,1 сантиметра в период с 1992 по 2018 год. Исследование, проведенное Университетом Линкольна в Великобритании, предсказывает , что таяние гренландских льдов к 2100 году повысит уровень моря на 10-12 сантиметров.

Справка "РГ"

Длина ледника N79 составляет примерно 80 километров в длину и 20 километров в ширину. Он является плавучей передней частью северо-восточного ледяного потока Гренландии. В 2019 году ледник покрылся глубокими трещинами.