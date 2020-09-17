Двукратная финалистка этих соревнований Светлана Кузнецова тоже идет дальше, вытаскивая, казалось бы, не самые перспективные матчи. Сегодня это был почти трехчасовой поединок против эстонки Анетт Контавейт (4:6, 7:5, 6:3).
Так же изменить ход встречи не получилось у Анастасии Павлюченковой. В двух партиях второго раунда россиянка уступила украинке Элине Свитолине - 3:6, 6:7 (4:7). Хотя Настя не сдавалась до последнего. Она все-таки довела матч до тай-брейка. Второй сет длился 1 час 12 минут, тогда как вся игра - 1 час 45 минут. Так что соперница призналась, что победа далась ей непросто.
- Рада, что мне удалось победить в двух сетах. У меня были шансы раньше закончить встречу. Но Анастасия здорово боролась, поэтому мне нужно было прибавить в концовке, - приводит слова Свитолины официальный сайт тура.
Для Свитолиной действительно много значит успешное выступление в Риме. Ведь она побеждала здесь два года подряд - в 2017 и 2018 годах.
Сегодня нас ждет еще один интересный матч с участием нашей теннисистки и на этот раз действующей чемпионки. Анне Блинковой предстоит выдержать натиск четвертой ракетки мира чешки Каролины Плишковой. Во втором круге Блинкова со счетом 4:6, 6:1, 7:6 обыграла Алену Большову, представляющую Испанию, а Плишкова не пожалела соотечественницу Барбору Стрыцову. Блинковой, понятно, тоже не стоит ждать "подарков" от Каролины.
- Уверена, мне будет сложно играть против Блинковой. Ее манера чем-то похожа на мою. Думаю, она тоже будет атаковать, - отметила Плишкова.
Между тем на корты Рима вышел и победитель мужского турнира 2019 года - испанец Рафаэль Надаль. Рафа не поехал защищать титул на US Open. А на грунте, не напрягаясь, обыграл соотечественника Пабло Карреньо-Бусту (6:1, 6:1).