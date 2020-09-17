Экс-первая ракетка России Дарья Касаткина продолжает уверенно двигаться по сетке грунтового турнира в Риме. Она пробилась в третий круг, со счетом 6:2, 6:3 обыграв чешку Катержину Синякову.

Двукратная финалистка этих соревнований Светлана Кузнецова тоже идет дальше, вытаскивая, казалось бы, не самые перспективные матчи. Сегодня это был почти трехчасовой поединок против эстонки Анетт Контавейт (4:6, 7:5, 6:3).

Так же изменить ход встречи не получилось у Анастасии Павлюченковой. В двух партиях второго раунда россиянка уступила украинке Элине Свитолине - 3:6, 6:7 (4:7). Хотя Настя не сдавалась до последнего. Она все-таки довела матч до тай-брейка. Второй сет длился 1 час 12 минут, тогда как вся игра - 1 час 45 минут. Так что соперница призналась, что победа далась ей непросто.

- Рада, что мне удалось победить в двух сетах. У меня были шансы раньше закончить встречу. Но Анастасия здорово боролась, поэтому мне нужно было прибавить в концовке, - приводит слова Свитолины официальный сайт тура.

Для Свитолиной действительно много значит успешное выступление в Риме. Ведь она побеждала здесь два года подряд - в 2017 и 2018 годах.

Сегодня нас ждет еще один интересный матч с участием нашей теннисистки и на этот раз действующей чемпионки. Анне Блинковой предстоит выдержать натиск четвертой ракетки мира чешки Каролины Плишковой. Во втором круге Блинкова со счетом 4:6, 6:1, 7:6 обыграла Алену Большову, представляющую Испанию, а Плишкова не пожалела соотечественницу Барбору Стрыцову. Блинковой, понятно, тоже не стоит ждать "подарков" от Каролины.

- Уверена, мне будет сложно играть против Блинковой. Ее манера чем-то похожа на мою. Думаю, она тоже будет атаковать, - отметила Плишкова.

Между тем на корты Рима вышел и победитель мужского турнира 2019 года - испанец Рафаэль Надаль. Рафа не поехал защищать титул на US Open. А на грунте, не напрягаясь, обыграл соотечественника Пабло Карреньо-Бусту (6:1, 6:1).