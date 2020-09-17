Новости

Судно для подачи труб "Северного потока 2" возвращается из ФРГ в Калининград 21:21
Лукашенко: Беларусь закрывает границу с Литвой и Польшей 21:08
Новак: Уверен, что "Северный поток - 2" будет достроен 21:05
Турнир "ВТБ Кубок Кремля" по теннису отменен из-за коронавируса 20:46
Путин поручил создать экотехнопарки 20:34
Путин поручил проверить соблюдение законов об обращении с отходами 20:33
Медведев исключил выдачу Варшаве российских авиадиспетчеров 20:07
ГАЗ модернизирует производство комплектующих для своих двигателей 19:57
Росавиация одобрила субсидии аэропортам на 8,7 млрд рублей 19:53
Минздрав разрешил амбулаторное применение фавипиравира 19:38
Toyota Yaris испытали более строгим краш-тестом 19:32
Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса 19:30
Лавров: Россия и Китай не будут играть по правилам Запада 19:24
Собянин призвал продлить режим дистанционной работы 19:14
Защитник "Тоттенхэма" Орье может перейти в "Спартак" 19:10
Физиотерапевт ЦСКА перешел на работу в "Барселону" 18:52
Собянин: Отопление в Москве включим раньше, чтобы горожане не простужались 18:52
"Мандалорец" взял больше всех "Эмми" в технических номинациях 18:52
Во Вьетнаме готовят эвакуацию более 550 тысяч человек 18:50
Евгений Савченко заявил об уходе с поста главы Белгородской области 18:48
Минприроды ликвидирует "серые зоны" в сфере торговли древесиной 18:48
Собянин: От гриппа привились более миллиона москвичей 18:47
Собянин призвал пожилых людей минимизировать контакты 18:43
РЖД готовы возобновить международное пассажирское сообщение 18:38
Городские службы оперативно ликвидируют последствия непогоды в Москве 18:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
17.09.2020 20:37
Рубрика: Спорт

Просеяли грунт

Кузнецова и Касаткина пока побеждают в Риме
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 210(8264)
Экс-первая ракетка России Дарья Касаткина продолжает уверенно двигаться по сетке грунтового турнира в Риме. Она пробилась в третий круг, со счетом 6:2, 6:3 обыграв чешку Катержину Синякову.
Светлана Кузнецова снова переломила ход матча в Риме. Фото: РИА Новости Светлана Кузнецова снова переломила ход матча в Риме. Фото: РИА Новости
Светлана Кузнецова снова переломила ход матча в Риме. Фото: РИА Новости

Двукратная финалистка этих соревнований Светлана Кузнецова тоже идет дальше, вытаскивая, казалось бы, не самые перспективные матчи. Сегодня это был почти трехчасовой поединок против эстонки Анетт Контавейт (4:6, 7:5, 6:3).

Ведущие российские теннисисты выступят на турнире в Санкт-Петербурге

Так же изменить ход встречи не получилось у Анастасии Павлюченковой. В двух партиях второго раунда россиянка уступила украинке Элине Свитолине - 3:6, 6:7 (4:7). Хотя Настя не сдавалась до последнего. Она все-таки довела матч до тай-брейка. Второй сет длился 1 час 12 минут, тогда как вся игра - 1 час 45 минут. Так что соперница призналась, что победа далась ей непросто.

- Рада, что мне удалось победить в двух сетах. У меня были шансы раньше закончить встречу. Но Анастасия здорово боролась, поэтому мне нужно было прибавить в концовке, - приводит слова Свитолины официальный сайт тура.

Для Свитолиной действительно много значит успешное выступление в Риме. Ведь она побеждала здесь два года подряд - в 2017 и 2018 годах.

Сегодня нас ждет еще один интересный матч с участием нашей теннисистки и на этот раз действующей чемпионки. Анне Блинковой предстоит выдержать натиск четвертой ракетки мира чешки Каролины Плишковой. Во втором круге Блинкова со счетом 4:6, 6:1, 7:6 обыграла Алену Большову, представляющую Испанию, а Плишкова не пожалела соотечественницу Барбору Стрыцову. Блинковой, понятно, тоже не стоит ждать "подарков" от Каролины.

- Уверена, мне будет сложно играть против Блинковой. Ее манера чем-то похожа на мою. Думаю, она тоже будет атаковать, - отметила Плишкова.

Между тем на корты Рима вышел и победитель мужского турнира 2019 года - испанец Рафаэль Надаль. Рафа не поехал защищать титул на US Open. А на грунте, не напрягаясь, обыграл соотечественника Пабло Карреньо-Бусту (6:1, 6:1).

Спорт Теннис Игроки

Главное сегодня

Минобрнауки утвердило новые правила приема в вузы
Евгений Савченко заявил об уходе с поста главы Белгородской области
Собянин: Отопление в Москве включим раньше, чтобы горожане не простужались
Кабмин внес в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ на доходы более 5 млн
МИД РФ назвал дату видеовыступления Путина на Генассамблее ООН
ЦСКА после победы над "Спартаком" приблизился к лидерам
Звонарева завоевала четвертый парный титул на турнирах "Большого шлема"