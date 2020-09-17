Кузнецова: Школы по-разному трактуют вопрос о горячем питании

Школы по-разному трактуют исполнение поручения об обязательном горячем питании: где-то предлагают завтрак, а где-то обед, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова. По ее мнению, для решения проблемы необходима обратная связь родительского сообщества.

"Нам стала поступать информация о некотором манипулировании в ходе исполнения тех задач, которые возложены на регионы - не указано точно, какое горячее питание: в завтрак или в обед должен быть обеспечен ребенок, - цитирует слова Анны Кузнецовой агентство РИА Новости. - И начинаются или в образовательной организации, или в целом по субъекту некоторые разные трактовки в исполнении этого законопроекта".

Она пообещала "четко держать руку на пульсе", если ситуация будет усугубляться. "Дети должны быть обеспечены горячим питанием", - подчеркнула Кузнецова. По ее мнению, ситуацию поможет решить четкая обратная связь со стороны родительского сообщества и общественных организаций, которые ведут мониторинг питания.

Еще одна сложная проблема связана с организацией питания для детей с особенностями здоровья. "Наш мониторинг показал, что, к сожалению, не все регионы готовы, всего лишь 8 процентов образовательных организаций могут в той или иной части реализовывать эту задачу", - заметила Кузнецова.

Справка РГ

На обеспечение школьников горячим питанием из федерального бюджета выделено более 108 миллиардов рублей до 2023 года.