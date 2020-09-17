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17.09.2020 19:24
Рубрика: Власть

Лавров: Россия и Китай не будут играть по правилам Запада

Текст: Диана Ковалева

Ошибочно считать, что Россия и Китай при любых обстоятельствах будут играть по правилам Запада. Такую точку зрения высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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"Я читал наших политологов уважаемых, хорошо известных на Западе. Сейчас все тверже и чаще начинает пробиваться такая мысль: пора нам перестать мерить свои действия теми аршинами, которые нам предлагает Запад, перестать стараться нравиться Западу любой ценой. Это достаточно серьезные люди и достаточно серьезный тезис. То, что Запад вольно или невольно подталкивает нас к такому анализу, для меня очевидно. Скорее всего, это делается невольно. Но считать, что Россия в любом случае будет играть по западным правилам, - большая ошибка, так же как с таким же аршином подходить к Китайской Народной Республике", - заявил Лавров в интервью телеканалу RTVI.

По его словам, "эпоха постоянного давления" на Россию началась после распада Советского Союза, когда Запад начал считать, что РФ находится "у него в кармане". Но этот период прошел безвозвратно, хотя Запад до сих пор не может понять этого, равно как и принять "безальтернативность самостоятельных действий России как внутри своей страны, так и на международной арене", - заявил министр.

Он также отметил, что Москва никогда не испытывала удовольствия от того, что у нее с кем-то плохие отношения, и всегда старается искать компромиссы. Однако бывают ситуации, "когда очень трудно уклониться от прямого разговора и избежать прямых оценок того, чем занимаются наши западные друзья", сказал Лавров.

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