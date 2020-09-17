Лавров: Россия и Китай не будут играть по правилам Запада

Ошибочно считать, что Россия и Китай при любых обстоятельствах будут играть по правилам Запада. Такую точку зрения высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Я читал наших политологов уважаемых, хорошо известных на Западе. Сейчас все тверже и чаще начинает пробиваться такая мысль: пора нам перестать мерить свои действия теми аршинами, которые нам предлагает Запад, перестать стараться нравиться Западу любой ценой. Это достаточно серьезные люди и достаточно серьезный тезис. То, что Запад вольно или невольно подталкивает нас к такому анализу, для меня очевидно. Скорее всего, это делается невольно. Но считать, что Россия в любом случае будет играть по западным правилам, - большая ошибка, так же как с таким же аршином подходить к Китайской Народной Республике", - заявил Лавров в интервью телеканалу RTVI.

По его словам, "эпоха постоянного давления" на Россию началась после распада Советского Союза, когда Запад начал считать, что РФ находится "у него в кармане". Но этот период прошел безвозвратно, хотя Запад до сих пор не может понять этого, равно как и принять "безальтернативность самостоятельных действий России как внутри своей страны, так и на международной арене", - заявил министр.

Он также отметил, что Москва никогда не испытывала удовольствия от того, что у нее с кем-то плохие отношения, и всегда старается искать компромиссы. Однако бывают ситуации, "когда очень трудно уклониться от прямого разговора и избежать прямых оценок того, чем занимаются наши западные друзья", сказал Лавров.