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17.09.2020 21:08
Рубрика: В мире

Лукашенко: Беларусь закрывает границу с Литвой и Польшей

Текст: Ольга Онежская

Беларусь вынуждена закрыть границу с Литвой и Польшей, а также усилить ее с Украиной. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, выступая на женском форуме "За Беларусь".

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
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"Мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье и закрыть госграницу с Западом, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему нашему сожалению, с нашей братской Украиной", - цитирует Лукашенко агентство ТАСС.

Президент также добавил, что ему бы не хотелось, чтобы в Беларуси велась война и чтобы она наряду с Польшей и Литвой превратилась "в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы".

"Поэтому я сегодня... хочу обратиться к народам Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне!" - цитирует президента агентство БЕЛТА.

В мире экс-СССР Беларусь В мире экс-СССР Украина В мире Европа Польша В мире Европа Литва Обстановка в Беларуси после выборов президента

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