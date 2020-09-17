Лукашенко освободил от должности посла в Латвии

Президент Беларуси Александр Лукашенко освободил от должности посла республики в Латвии Василия Марковича и лишил его дипломатического ранга. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Еще одним указом Александр Лукашенко освободил Василия Марковича от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Латвийской Республике и лишил его дипломатического ранга за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей", - цитирует агентство БЕЛТА сообщение пресс-службы.

Напомним, что Марковича назначили послом Беларуси в Латвии в 2018 году, до этого он возглавлял дипломатическую миссию в Чехии.