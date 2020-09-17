Мадрид планирует ввести новые ограничения из-за коронавируса

В связи в начавшейся второй волной коронавируса власти Мадрида решили ввести новые ограничения. Правда, какие именно, пока не раскрывается, сообщается лишь, что они начнут действовать уже с приближающихся выходных или со следующей недели. На данный момент в регионе разрешено собираться в группы не более 10 человек, ограничено число клиентов, которых могут принять развлекательные заведения, рестораны, тематические парки - до 60 процентов от максимальной вместимости, такой же лимит установлен для различных мероприятий, в том числе похорон. Эти меры могут быть ужесточены. Кроме того, предполагается ограничить передвижение между районами, где зарегистрировано большое число заболевших, а внутри этих районов могут ввести комендантский час.

Власти подчеркивают, что речь не идет о карантине, как написали некоторые европейские СМИ, что вызвало обеспокоенность граждан. "Это слово вызывает тревогу. Мы должны успокоить население", - отметил один из членов регионального правительства Энрике Лопес. Он подчеркнул, что заставить людей сидеть дома можно только в случае, если будет введено чрезвычайное положение (кстати, теперь его можно ввести в отдельном регионе, а не во всей стране, как это было весной). Советник призвал жителей автономии сократить свои контакты с другими людьми, чтобы уменьшить вероятность заражения.

По мнению экспертов, если в ближайшее время скорость распространения коронавируса не уменьшится, власти могут вновь открыть полевой госпиталь на территории выставочного центра Ifema. В настоящее время в обычных больницах уже заняты 40 процентов коек в отделениях интенсивной терапии.

Стоит отметить, что количество заболевших растет не только в Испании. В Великобритании число случаев коронавируса с конца августа увеличилось на 167 процентов. Во Франции из-за вспышек COVID-19 закрыли более 2 тысяч школьных классов, с начала учебного года инфекцию выявили у 1200 школьников по всей стране.

Чтобы сократить риски дальнейшего распространения коронавируса в Германии, власти ФРГ включили Австрию, Венгрию и часть Нидерландов в список регионов, пребывание в которых представляет опасность для здоровья. Среди других мест в Европе, куда немцам было рекомендовано не ездить, уже значатся Бельгия, Болгария, Испания, Румыния, Хорватия, Чехия и некоторые регионы Франции.