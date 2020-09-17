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Рубрика: Спорт

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Матчем "Химки" - "Зенит" стартует новый сезон Единой лиги
Текст: Павел Зарудный
Российская газета - Федеральный выпуск № 210(8264)
В воскресенье 20 сентября матчем между подмосковными "Химками" и питерским "Зенитом" стартует очередной сезон баскетбольной Единой лиги.
Баскетбольные клубы "Химки" и "Зенит" представят Россию в чемпионате Евролиги. Фото: РИА Новости Баскетбольные клубы "Химки" и "Зенит" представят Россию в чемпионате Евролиги. Фото: РИА Новости
Баскетбольные клубы "Химки" и "Зенит" представят Россию в чемпионате Евролиги. Фото: РИА Новости

В регулярном чемпионате, который продлится до 25 апреля 2021 года, сыграют 13 клубов: "Автодор" (Россия), "Астана" (Казахстан), "Енисей" (Россия), "Зелена Гура" (Польша), "Зенит" (Россия), "Калев" (Эстония), "Локомотив-Кубань" (Россия), "Нижний Новгород" (Россия), "ПАРМА" (Россия), УНИКС (Россия), "Химки" (Россия), "Цмоки-Минск" (Беларусь), ЦСКА (Россия).

Фото: Фото пресс-служба БК "Химки".
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Команды проведут турнир в два круга - каждая сыграет с каждой (дома и в гостях). Далее восемь лучших команд Единой лиги сыграют в плей-офф, который и определит обладателя титула - все серии пройдут до трех побед по схеме 2-2-1. Матчи начнутся на площадках команд, занявших более высокое место по итогам регулярного сезона.

На специальной пресс-конференции, приуроченной к началу сезона, генеральный директор лиги Илона Корстин отметила, что турнир обещает быть интересным:

- Играть мы начинаем с новым лозунгом - We are all United. Решили показать всем, что спорт - в нашем случае баскетбол - должен стать тем фактором, который объединит всех вместе против бед, болезней и угроз. Сезон будет очень сложным из-за коронавируса, и поэтому мы разработали ряд требований и регламентов. Появляется "чистая зона" - зона, где находятся игроки, судьи, раздевалки. Все клубы должны будут предоставить порядок посещения "чистой зоны". Там может быть не более 100 человек, и все должны быть с отрицательным тестом на коронавирус, конечно же, в масках и перчатках. Также мы отодвигаем партер на три метра от зоны площадки.

Стоит также добавить, что перед стартом чемпионата были обнародованы бюджеты девяти российских клубов - участников нового сезона.

В регулярном чемпионате Единой лиги сыграют 13 клубов из России, Польши, Эстонии, Казахстана и Беларуси

На первом месте по сумме бюджета, как и в прошлом сезоне, находится ЦСКА - 2 миллиарда 370 миллионов рублей. Также в первую тройку входят "Химки" (2 миллиард 149 миллионов рублей) и "Зенит" (1 миллиард 500 миллионов рублей). Далее идут - "Локомотив-Кубань" (1 миллиард 076 миллионов рублей), УНИКС (850 миллионов рублей), "Нижний Новгород" (302 миллиона рублей), "Енисей" (237 миллионов рублей), "ПАРМА" (294 миллиона рублей) и "Автодор" (208 миллионов рублей).

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Вот как почетный президент Единой Лиги ВТБ Сергей Иванов прокомментировал разницу в бюджетах клубов:

- Бросается в глаза разрыв между клубами в размерах бюджета. Топ-5 российских клубов - это бюджет больше миллиарда рублей и ни копейки бюджетных денег. Оставшиеся четыре команды - сильно меньше миллиарда и существование за счет денег налогоплательщиков. Я всегда был против бюджетного финансирования, но если бы его не было - в лиге было бы всего пять российских клубов. Поэтому и рекомендую остальным командам находить спонсоров.

При этом господин Иванов отметил, что не считает необходимым вводить потолок зарплат в Единой лиге:

- Да, есть пример КХЛ - нашей братской лиги, которая максимально нам близка. Но участники КХЛ играют только в ней и нигде больше. В баскетболе такого нет - есть еврокубки, и от них зависит финансирование. Не надо объяснять, какие задачи ставят перед собой клубы в этих турнирах. Чтобы играть в Евролиге, бюджет должен быть минимум один миллиард рублей. С волками жить - по-волчьи выть. Сравните бюджеты "Барселоны", "Реала", "Фенера", "Эфеса". Если наши клубы хотят быть конкурентными в этой среде - они должны иметь соответствующие деньги.

Где будем смотреть?

20 сентября, воскресенье "Матч ТВ"

12.55. "Химки" (Московская область, Россия) - "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия). Прямая трансляция.

Спорт Баскетбол

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