Новости

МЧС увеличит расходы на закупки новой техники 16:44
Синоптики рассказали, когда в Москву снова вернется тепло 16:34
Володин принял участие в открытии памятной доски в честь Говорухина 16:26
Владимир Путин и Нарендра Моди обсудили борьбу с пандемией 16:23
Кабмин внес в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ на доходы более 5 млн 16:22
На тюменского врача завели дело за фиктивные операции 16:15
Москвичей пригласили на прогулку в 10 тысяч шагов по ВДНХ 16:13
В Госдуме назвали вмешательством в дела РФ резолюцию Европарламента по ситуации с Навальным 16:11
Бывший вице-губернатор Перминов будет представлять Ленобласть в Совфеде 16:04
Спецслужбы ОДКБ провели стратегическую тренировку 15:50
В Белгороде самолет столкнулся со стаей птиц 15:37
На развитие культуры и кинематографии направят 380 млрд рублей 15:33
Помощник Бориса Моисеева рассказал, как певцу живется на пенсии 15:31
На Ленинградскую область движется ураган Aila 15:30
Более 150 млрд рублей направят на выплаты за первого новорожденного 15:30
МИД РФ прокомментировал заявление комитета ПАСЕ по Беларуси 15:26
Вице-мэр Воронежа задержан за растрату 15:19
Александр Дрозденко вступил в должность главы Ленобласти 15:04
В Сургуте школьник умер от отравления неизвестным веществом 15:00
В Тюменской области вызволили из капкана рысенка 14:39
США активизируют продажу Тайваню современных систем вооружений 14:34
"Мулан" установила рекорд в интернете 14:22
В Херсонесе московский священник погиб, сорвавшись со скалы 14:20
В Кремле негативно отнеслись к инициативе Польши арестовать авиадиспетчеров РФ 14:14
ЦБ отложил на полгода запрет пополнять наличными транспортные карты 14:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
17.09.2020 16:44
Рубрика: Экономика

МЧС увеличит расходы на закупки новой техники

Текст: Тимофей Борисов

МЧС за три года увеличит расходы на закупки новой техники. Одновременно будут сокращены расходы на развитие инфраструктуры. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета ведомства, детали документа приводит ТАСС.

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости
МЧС вводит новый свод правил по эвакуации

По всем основным программам, согласно пояснительной записке, бюджетные ассигнования на 2021-2023 гг. для МЧС вырастут. Больше средств планируют выделить на программу "Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах". Увеличение составит с 205,7 млн в следующем году до 214,1 млн рублей в 2023 году. Расходы на закупку новой спецтехники, ее содержания и ремонта в 2021 году увеличатся на 2,6 млн.

"Также увеличат финансирование повседневного функционирования центрального аппарата и территориальных подразделений МЧС: в 2021 году - на 120,9 млн рублей, в 2022 году - на 123,9 млн рублей, в 2023 году - на 5,3 млн рублей", - приводит текст документа агентство.

Под сокращение средств попадут развитие инфраструктуры ведомства и, например, программы высшего профессионального образования в области защиты населения и территорий.

Экономика Казна Федеральный бюджет Правительство МЧС

Главное сегодня

МИД РФ назвал дату видеовыступления Путина на Генассамблее ООН
Более 150 млрд рублей направят на выплаты за первого новорожденного
ЦБ отложил крайний срок подключения банков к Системе быстрых платежей
В Кремле считают бесполезным фиксировать даты "нормандского саммита"
Сенатор: РФ не выдаст Польше диспетчеров по делу о катастрофе под Смоленском
Как можно победить бедность
Защита прав отчаявшихся дольщиков будет усилена