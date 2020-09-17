МЧС увеличит расходы на закупки новой техники

МЧС за три года увеличит расходы на закупки новой техники. Одновременно будут сокращены расходы на развитие инфраструктуры. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета ведомства, детали документа приводит ТАСС.

По всем основным программам, согласно пояснительной записке, бюджетные ассигнования на 2021-2023 гг. для МЧС вырастут. Больше средств планируют выделить на программу "Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах". Увеличение составит с 205,7 млн в следующем году до 214,1 млн рублей в 2023 году. Расходы на закупку новой спецтехники, ее содержания и ремонта в 2021 году увеличатся на 2,6 млн.

"Также увеличат финансирование повседневного функционирования центрального аппарата и территориальных подразделений МЧС: в 2021 году - на 120,9 млн рублей, в 2022 году - на 123,9 млн рублей, в 2023 году - на 5,3 млн рублей", - приводит текст документа агентство.

Под сокращение средств попадут развитие инфраструктуры ведомства и, например, программы высшего профессионального образования в области защиты населения и территорий.