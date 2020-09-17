Медведев исключил выдачу Варшаве российских авиадиспетчеров

Арест и выдача Польше российских авиадиспетчеров, которые работали в 2010 году в аэропорту Смоленска в день катастрофы польского правительственного борта Ту-154, невозможна, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. "Польским властям следует прекратить набившие оскомину спекуляции на тему катастрофы. Тем более что они преследуют очевидно аморальные цели - в очередной раз консолидировать свой электорат на почве пещерной русофобии", - написал Медведев в социальных сетях.

Замглавы Совбеза считает, что мир в очередной раз наблюдает агрессивную русофобскую истерию в Польше, и ничего, кроме сожаления и возмущения, такая активность вызвать не может.

"Причина катастрофы была установлена", - напомнил Медведев. Взаимодействие властей России и Польши в тот период было беспрецедентным.

- К сожалению - и не по воле России, - у истории вновь оказалась короткая память. Российско-польские отношения по вине польских властей сейчас находятся на отвратительном уровне, а польский истеблишмент прилагает максимум усилий, чтобы окончательно загнать эти отношения на самое дно, - заключил Дмитрий Медведев.