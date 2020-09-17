Меньше грузов, больше вагонов: как изменился спрос на железнодорожные грузоперевозки

Пандемия коронавируса так или иначе затронула все отрасли экономики, существенное падение отмечено и в сфере грузовых перевозок железнодорожным транспортом. По данным Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), недополученная выручка от грузоперевозок только в августе 2020 года составила 8,3 млрд рублей. Как это скажется на смежных отраслях и когда ждать изменения ситуации?

Погрузка на сети ОАО "РЖД", по информации ИПЕМ, в августе текущего года сократилась по всем грузам на 0,8% по отношению к августу 2019 года. Если сравнивать с периодом январь-август нынешнего и предыдущего годов, разрыв будет более существенным: 4 процента.

"Для первой половины 2020 года на фоне замедления экономической активности и снижения цен на энергоресурсы было характерно сокращение объемов грузовых перевозок всеми видами транспорта, включая железнодорожный, - комментирует заместитель руководителя департамента исследований железнодорожного транспорта ИПЕМ Александр Поликарпов. - Хотя во многом это было связано с пандемией коронавируса, она стала, скорее, катализатором негативных тенденций, чем их причиной".

В ИПЕМ отметили, что падение спроса на продукцию добывающих отраслей, продолжающееся с декабря 2019 года, в августе замедлилось. Если в июле показатель составлял 11,7%, то месяцем позже - лишь 8,4%. В целом, спрос на продукцию добывающих отраслей по итогам августа 2020 года уменьшился на 7,2% за период с начала года.

Сократились и уровни добычи. Так, например, объемы добычи угля непрерывно снижаются, начиная с прошлого декабря. В августе, по данным института, его добыча сократилась на 9,4% - до 31,9 млн тонн. Добыча нефти в том же месяце уменьшилась на 12,8% относительно августа 2019 года - до 41,7 млн тонн, газа на 4,1% - до 53,2 млрд кубометров.

"Падение грузоперевозок уже повлияло на смежные отрасли, такие как вагоностроение и вагонное литье: ставки по вагонам находятся на многолетних минимумах, - отмечает старший аналитик инвестиционной группы "АТОН" Михаил Ганелин. - На железнодорожной сети образовался профицит вагонов, эта тенденция существует уже не первый месяц. В связи с избытком полувагонов спрос на новые вагоны соответственно упадет, а, значит, все поставщики комплектующих тоже столкнутся с паданием спроса. Мощности заводов избыточны, что и приводит к периодическому возникновению профицита и обрушению рынка. Полагаю, что решение в том, чтобы скоординировать спрос на вагоны и их производство".

При этом снижение спроса на вагоны - общемировая тенденция. В агентстве SCI Verkehr отмечают, что на мировом рынке грузовых вагонов после рекордно высокого уровня 2018/2019 гг. уже в конце 2019 года началась фаза затишья, даже без последствий пандемии COVID-19. Драйверами роста стали Китай и Россия. При этом, если в Китае национальная China Railways не выполнила план по закупке 210 тысяч грузовых вагонов в 2018-2020 гг., то в России процесс обновления парка, в основном, завершен.

В сложившейся ситуации, когда снижение погрузки и профицит вагонов одновременно влияют на решения операторов перевозок, по данным агентства "Инфолайн аналитика", наблюдается отказ от наращения вагонного парка.

Он, в свою очередь, вызвал спад производства отечественных вагонов на 28,6% к январю-июлю 2020 года, такие данные приводят в ИПЕМ.

"Эксперты института ранее отмечали, что сокращение выпуска новых вагонов обязательно произойдет в краткосрочной перспективе в связи с насыщением спроса. Вагоностроители теперь также прогнозируют в 2020 году производство 40 тысяч вагонов, что на 49,8% ниже уровня предыдущего года, - сообщает Александр Поликарпов. - А это отразится на потребности в литых комплектующих".

В трудной ситуации, как считают аналитики, могут оказаться предприятия, занимающиеся вагонным литьем, такие как, например, ООО "Промлит", АО "Тихвинский вагоностроительный завод", АО "ПО "Бежицкая сталь", ООО "ВКМ-Сталь", АО "Корпорация "Уралвагонзавод", АО "Алтайвагонзавод" и другие.

По данным Объединения производителей железнодорожной техники, за восемь месяцев 2020 года наблюдается снижение выпуска комплектующих для подвижного состава. Так, рынок цельнокатных колес для грузовых вагонов снизился на 22,6% по отношению к восьми месяцам 2019 года, в том числе колес отечественного производства было выпущено на 34,5% меньше. Боковых рам выпустили на 24,1% меньше, надрессорных балок - на 21,8% меньше.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

"К сожалению, в среднесрочной перспективе, несмотря на ожидаемое восстановление объемов железнодорожных перевозок, спрос на новые вагоны и комплектующие останется низким. Рост производства грузового подвижного состава можно ожидать с конца 2022 - 2023 годов", - отмечает Александр Поликарпов.

"Разумеется, это не первый спад грузоперевозок в истории. Восстановление спроса на них будет зависеть от восстановления мировой экономики, спроса на сырье, экспорта. Мы видим, что страны постепенно открываются, идет восстановление перевозок, что позволяет надеяться на улучшение ситуации", - подчеркивает Михаил Ганелин.

Однако, говоря о сроках такого восстановления, эксперт также отмечает, что оно будет медленным и займет не месяцы, а годы.