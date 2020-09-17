Мэр Нью-Йорка отправил себя и сотрудников в неоплачиваемый отпуск

Мэр Нью-Йорка, демократ Билл де Блазио намерен отправить в недельный неоплачиваемый отпуск всех сотрудников городской администрации, включая себя, чтобы частично покрыть дефицит бюджета, вызванный пандемией коронавируса.

Город потерял 9 миллиардов долларов доходов и был вынужден урезать годовой бюджет на 7 миллиардов долларов, сказал де Блазио репортерам. По словам мэра, эта мера позволит сэкономить менее миллиона долларов и может послужить полезным примером на фоне продолжающихся переговоров мэрии с профсоюзами, представляющими муниципальных служащих, по поводу более широкого сокращения зарплаты.

Как сообщает New York Times, сам Де Блазио планирует работать бесплатно во время своего недельного отпуска. Большинство из 500 сотрудников администрации, включая жену градоначальника Чирлейн МакКрей, не будут отдыхать, а продолжат работать в мэрии, чтобы поддерживать жизнедеятельность городской инфраструктуры. С зарплатой мэра в 258 тысяч 541 доллар в год де Блазио, как ожидается, лишится около 4972 долларов доходов за недельный неоплачиваемый отпуск, сообщает Fox News.

Бюджет мэрии в нынешнем финансовом году, по прогнозам экспертов, будет на 12% меньше по сравнению с прошлым годом. Согласно августовскому отчету, за финансовый год, закончившийся 30 июня, Нью-Йорк потерял 336 миллиардов долларов. По словам де Блазио, мэрия изыскала способ экономии только на 12 миллионов долларов по сравнению с предыдущими бюджетами. Он добавил, что Нью-Йорк продолжит борьбу за получение займов у правительства штата, которое возглавляет политический оппонент мэра, губернатор-республиканец Эндрю Куомо.

Член палаты представителей Александрия Окасио-Кортес, лидер нового поколения демократов, в июле призвала губернатора ввести налог на богатство для миллиардеров в штате, чтобы получить помощь для жителей, пострадавших от COVID-19. Куомо отверг эту идею, заявив, что город прилагает и так много сил, чтобы "заставить людей вернуться". Губернатор тогда отметил, что один процент лучших жителей штата платит 50 процентов налоговых поступлений мэрии Нью-Йорка.