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17.09.2020 06:53
Рубрика: В мире

Мэр Нью-Йорка отправил себя и сотрудников в неоплачиваемый отпуск

Текст: Максим Макарычев
Мэр Нью-Йорка, демократ Билл де Блазио намерен отправить в недельный неоплачиваемый отпуск всех сотрудников городской администрации, включая себя, чтобы частично покрыть дефицит бюджета, вызванный пандемией коронавируса.
Фото: Angela Weiss / AFP Фото: Angela Weiss / AFP
Фото: Angela Weiss / AFP

Город потерял 9 миллиардов долларов доходов и был вынужден урезать годовой бюджет на 7 миллиардов долларов, сказал де Блазио репортерам. По словам мэра, эта мера позволит сэкономить менее миллиона долларов и может послужить полезным примером на фоне продолжающихся переговоров мэрии с профсоюзами, представляющими муниципальных служащих, по поводу более широкого сокращения зарплаты.

Фото: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Как сообщает New York Times, сам Де Блазио планирует работать бесплатно во время своего недельного отпуска. Большинство из 500 сотрудников администрации, включая жену градоначальника Чирлейн МакКрей, не будут отдыхать, а продолжат работать в мэрии, чтобы поддерживать жизнедеятельность городской инфраструктуры. С зарплатой мэра в 258 тысяч 541 доллар в год де Блазио, как ожидается, лишится около 4972 долларов доходов за недельный неоплачиваемый отпуск, сообщает Fox News.

Бюджет мэрии в нынешнем финансовом году, по прогнозам экспертов, будет на 12% меньше по сравнению с прошлым годом. Согласно августовскому отчету, за финансовый год, закончившийся 30 июня, Нью-Йорк потерял 336 миллиардов долларов. По словам де Блазио, мэрия изыскала способ экономии только на 12 миллионов долларов по сравнению с предыдущими бюджетами. Он добавил, что Нью-Йорк продолжит борьбу за получение займов у правительства штата, которое возглавляет политический оппонент мэра, губернатор-республиканец Эндрю Куомо.

Член палаты представителей Александрия Окасио-Кортес, лидер нового поколения демократов, в июле призвала губернатора ввести налог на богатство для миллиардеров в штате, чтобы получить помощь для жителей, пострадавших от COVID-19. Куомо отверг эту идею, заявив, что город прилагает и так много сил, чтобы "заставить людей вернуться". Губернатор тогда отметил, что один процент лучших жителей штата платит 50 процентов налоговых поступлений мэрии Нью-Йорка.

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