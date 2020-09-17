МИД Беларуси констатировал агрессивный характер резолюции Европарламента

На агрессивный характер резолюции Европарламента по Беларуси и отсутствие в ней конструктивных тезисов остро отреагировало внешнеполитическое ведомство РБ, констатируют местные новостные порталы. "Мы разочарованы тем, как ЕП, позиционирующий себя в качестве серьезной, объективной и демократичной структуры, не смог найти в себе политической воли заглянуть дальше своего носа, преодолеть однобокость и не стать заложником расхожих штампов", - говорится в документе белорусского МИД.

Официальный Минск с сожалением констатирует, что руководство страны убедилось "в непонимании происходящих в Беларуси процессов и абсолютной оторванности от реалий, за что данный орган часто критикуют граждане внутри самого Евросоюза".

Более того, отмечается в заявлении, документ ЕП носит явно агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса. Даже если бы и хотелось, то опереться в нем не на что. Анализ просто подменен набором эмоциональных предложений, притом таких, что "кто в лес, кто по дрова", и призывает в никуда".

Европарламентариям, констатируют в белорусской столице, не помешали бы минимальные знания международного права и уважение суверенитета других стран. "Эти качества гораздо лучше способствуют подлинному прогрессу в межгосударственных отношениях, нежели продемонстрированное желание ультимативно навязывать свое мнение, править миром или хотя бы всей Евразией", - заметили в МИД.

"Ущербность призывов к санкциям и сворачиванию отношений для интересов людей из Европы и Беларуси совершенно очевидна. Но понятно, что парламентарии, в отличие от бизнеса и простых граждан, на себе это не почувствуют, поэтому так легко жонглируют этими категориями. Но на все есть суд истории", - говорится в дипломатическом комментарии.

Вместо принятия подобных документов, дали понять в МИД РБ, "стоило бы задуматься о том, как реально поддержать суверенитет, независимость и стабильность своего соседа и тем самым внести вклад в стабильное и устойчивое развитие своего же европейского континента".