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17.09.2020 16:58
Рубрика: Власть

МИД призвал прекратить травлю диспетчеров из-за катастрофы под Смоленском

Текст: Диана Ковалева

Россия призывает Польшу прекратить спектакль и травлю российских диспетчеров по делу крушения самолета польского президента Леха Качиньского под Смоленском. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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"Спустя годы Варшава, игнорируя факты, доводя ситуацию до абсурда, пытается, видимо, заработать на трагедии политические очки и обвинить в случившемся Россию... Мы призываем партнеров прекратить этот спектакль, прекратить травлю российских диспетчеров. Все попытки Варшавы добиться их выдачи тщетны. Согласно нашей Конституции, Россия не имеет права никому ни при каких обстоятельствах выдавать своих граждан", - заявила Захарова.

Она также отметила, что уже несколько лет в Польше "раскручивается конспирологическая версия трагического происшествия", а повторное расследование авиакатастрофы ведется для того, чтобы обвинить в случившемся российскую сторону. "Хотя еще в 2011 году ее причины были однозначно определены в отчете Международного авиационного комитета с выводами которого согласилась и польская сторона", - подчеркнула Захарова.

Напомним, ранее пресс-секретарь польской генеральной прокуратуры Эва Бялик заявила, что Варшава инициирует процедуру ареста авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения в 2010 году самолета с президентом Качиньским на борту.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Крушение самолета президента Польши

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