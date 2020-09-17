МИД РФ назвал дату видеовыступления Путина на Генассамблее ООН

Видеовыступление президента РФ Владимира Путина на Генассамблее ООН запланировано на 22 сентября. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С 22 по 29 сентября в Нью-Йорке состоится неделя высокого уровня 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Речь идет о центральном международно-политическом мероприятии года для всеобъемлющего рассмотрения актуальных проблем современности, которое традиционно собирает глав государств, правительств и министров иностранных дел", - сообщила Захарова.

Она также добавила, что работа Генассамблеи в предстоящую неделю высокого уровня будет выстраиваться преимущественно в дистанционном формате. Российскую делегацию возглавит президент РФ Владимир Путин в связи с юбилейным характером сессии, отметила Захарова.