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17.09.2020 16:26
Рубрика: Власть

МИД РФ назвал дату видеовыступления Путина на Генассамблее ООН

Текст: Диана Ковалева
Видеовыступление президента РФ Владимира Путина на Генассамблее ООН запланировано на 22 сентября. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

"С 22 по 29 сентября в Нью-Йорке состоится неделя высокого уровня 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Речь идет о центральном международно-политическом мероприятии года для всеобъемлющего рассмотрения актуальных проблем современности, которое традиционно собирает глав государств, правительств и министров иностранных дел", - сообщила Захарова.

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Она также добавила, что работа Генассамблеи в предстоящую неделю высокого уровня будет выстраиваться преимущественно в дистанционном формате. Российскую делегацию возглавит президент РФ Владимир Путин в связи с юбилейным характером сессии, отметила Захарова.

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