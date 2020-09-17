МИД РФ прокомментировал заявление комитета ПАСЕ по Беларуси

Российская сторона не согласна с заявлением юридического комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о ситуации в Беларуси и расценивает его как попытку вмешательства во внутренние дела этой страны. Об этом заявили в МИД РФ.

Напомним, ранее комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека отказался признать результаты белорусских президентских выборов и выступил за их повторное проведение, только уже с участием "международных наблюдателей".

"Не можем согласиться с содержащимися в заявлении предвзятыми оценками. Рассматриваем его как попытку вмешательства во внутренние дела суверенного государства, которое к тому же не является членом страсбургской организации", - цитирует заявление МИД РФ агентство РИА Новости.