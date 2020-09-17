МИД РФ указал послу США на перспективность реформы конституции в Беларуси

Инициатива проведения конституционной реформы в Беларуси является перспективной. Об этом в ходе телефонного разговора с послом США в Москве Джоном Салливаном заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Была отмечена перспективность инициативы проведения конституционной реформы, нацеленной на либерализацию политической системы Беларуси, с привлечением к этому процессу представителей гражданского общества, трудовых коллективов и деловых кругов", - говорится в официальном сообщении МИД РФ.

Кроме того, Руденко подчеркнул, что вмешательство во внутриполитические процессы в Беларуси, а также попытки дестабилизации и навязывания извне "односторонних посреднических услуг" недопустимы.