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17.09.2020 13:25
Рубрика: Власть

МИД РФ указал послу США на перспективность реформы конституции в Беларуси

Текст: Диана Ковалева

Инициатива проведения конституционной реформы в Беларуси является перспективной. Об этом в ходе телефонного разговора с послом США в Москве Джоном Салливаном заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Фото: vesti.ru
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"Была отмечена перспективность инициативы проведения конституционной реформы, нацеленной на либерализацию политической системы Беларуси, с привлечением к этому процессу представителей гражданского общества, трудовых коллективов и деловых кругов", - говорится в официальном сообщении МИД РФ.

Кроме того, Руденко подчеркнул, что вмешательство во внутриполитические процессы в Беларуси, а также попытки дестабилизации и навязывания извне "односторонних посреднических услуг" недопустимы.

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