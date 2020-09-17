МИД Турции: ЗРС С-400 еще не заступили на боевое дежурство

Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, которая Турция приобрела у России, все еще не заступили на боевое дежурство в республике. Об этом в среду в эфире телеканала CNN Turk заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Они все еще не активны", - ответил министр на соответствующий вопрос журналиста, пишет ТАСС. Анкара планировала ввести С-400 в эксплуатацию в апреле этого года. Однако официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что развертывание российских ЗРС задерживается из-за пандемии коронавируса. При этом подчеркивалось, что процесс будет продолжен в соответствии с планами.

Напомним, в 2017 году Москва и Анкара заключили контракт на поставку комплексов С-400. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти ЗРС. Однако данный шаг вызвал негативную реакцию у США. Вашингтон активно пытается добиться от Турции отказа от С-400. Анкару исключили из американской программы производства самолетов F-35, а также угрожают санкциями.