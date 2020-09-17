Минфин не видит оснований для повышения прогнозного уровня цен на нефть

"Уровень прогнозных цен будет как раз находиться рядом с нашими оценками базовой цены на нефть. Много это или мало? Базовая цена на нефть - она примерно соответствует нынешним оценкам экспертов прогноза цен на перспективу. Мы здесь не видим каких-либо оснований закладывать более высокие прогнозы цен на нефть, поскольку видим, что мировой спрос на нефть восстанавливается, но не столь высокими темпами, как это могло бы быть. Поэтому мы заложили, я бы так сказал, умеренно консервативный уровень цены на нефть в прогнозе - это около 43-44 доллара за баррель", - сказал Антон Силуанов.

Уточняется, что Макропрогноз на 2020-2023 годы предусматривает, что среднегодовая цена нефти марки Urals составит 41,8 доллара за баррель в 2020 году. В дальнейшем ожидается рост ее стоимости до 45,3 доллара за баррель в 2021 году, до 46,6 доллара за баррель в 2022 году и до 47,5 доллара за баррель в 2023 году.