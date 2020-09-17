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17.09.2020 18:03
Рубрика: Экономика

Минфин повысит НДПИ для металлургов и химпрома

Текст: Роман Маркелов

Минфин обсудил с представителями бизнеса законопроект, который предполагает повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической и химической отраслей, сообщила пресс-служба министерства. По словам министра финансов Антона Силуанова, дополнительные деньги от роста налога пойдут на выполнение социальных обязательств бюджета.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
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Законопроект в 3,5 раза повышает налоговую ставку для калийных солей, а также полезных ископаемых, содержащих компоненты с высокой добавленной стоимостью (никель, титан, платиноиды). Предполагается, что мера начнет действовать с начала 2021 года и обеспечит дополнительные бюджетные поступления в 56 млрд рублей.

"Мы провели оценку влияния таких предложений на финансовое положение компаний. Снижение рентабельности по чистой прибыли в основном составит не более 2%. С учетом того, что у большинства добывающих компаний рентабельность по чистой прибыли превышает 20%, а в отдельных случаях достигает 50% существенного ухудшения их финансового положения не произойдет", - рассказал Силуанов.

По мнению Минфина, корректировки повысят справедливость налоговой нагрузки на компании. "Если посмотреть уровни налогообложения по многокомпонентным рудам в процентах от выручки, то у нас этот сектор вообще характеризуется одним из самых низких уровней налоговых изъятий. Не говоря уже про общемировые величины налоговых изъятий по такого рода компаниям, работающим в этих секторах", - говорил ранее Силуанов. Дополнительные средства от введения коэффициента, в том числе будут направлены на выполнение социальных обязательств государства в период распространения коронавируса и резкого снижения цен на нефть.

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Эффективная ставка НДПИ в России по нефти составляет от 40 до 50%, по газу - 15%, драгоценным камням - 8%, по драгметаллам - около 6%, по твердым полезным ископаемым - 0,5 - 0,6%. Соответствующие налоговые ставки в других странах варьируются от 2% до 6%, отмечают в Минфине. "Когда определяли коэффициент 3,5, то хотели сохранить уровни налоговых изъятий по драгкамням и драгметаллам 8% и 6%, соответственно, а всех остальных подтянуть до уровня 4% эффективной ставки НДПИ к выручке", - говорил Силуанов.

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