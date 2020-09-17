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17.09.2020 09:25
Рубрика: В мире

Министром здравоохранения Бразилии назначен военный

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)

Последние четыре месяца министерство здравоохранения Бразилии функционировало без министра. И вот в среду президент страны Жаир Болсонаро назначил на эту вакантную должность генерала Эдуардо Пазуэлло.

Фото: FABRICE COFFRINI/AFP
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Фактически Пазуэлло встал во главе важнейшего в условиях пандемии ведомства сразу после отставки Нелсона Тайша. Однако все это время генерал лишь исполнял обязанности министра.

Бразильцы по-разному оценивают деятельность Пазуэлло во главе министерства. С одной стороны, система здравоохранения страны под началом опытного военного смогла справиться с коронавирусным цунами. Ведь на пике показатели заболеваемости COVID-19 держались на уровне 50 тысяч новых случаев в сутки и даже в какой-то момент приближались к отметке в 70 тысяч. Смертность в этот период стабильно превышала тысячу человек в сутки.

Сегодня ситуация с коронавирусом в Бразилии стабилизировалась и даже демонстрирует твердую тенденцию на улучшение всех показателей. Так, согласно данным министерства здравоохранения страны на 16 сентября, за минувшие сутки выявлено 36,8 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, 987 человек скончались.

Фото: AFP/NELSON ALMEIDA
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Правда, в начале июня Пазуэлло попытался ввести жесткую цензуру на публикацию статистики по заболеваемости COVID-19 в стране. Это спровоцировало негодование со стороны общественности. На этой волне ведущие бразильские СМИ объявили о создании единого консорциума - альтернативного центра сбора и обработки всей статистической информации о распространении коронавируса по стране. Статистическое двоевластие существует в стране и по сей день.

Сегодня Бразилия занимает третье место в мире по распространению коронавирусной инфекции, уступая лишь США и Индии. С февраля, когда в стране был зафиксирован первый случай заражения COVID-19, здесь выявили 4,4 миллиона случаев заболевания, более 134 тысяч человек умерли.

В мире Южная Америка Бразилия Пандемия коронавируса COVID-19

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