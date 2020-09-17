Минобрнауки утвердило новые правила приема студентов в вузы

В правилах много нового и даже революционного. Расскажем о главном.

1. С 2021 года вузы смогут проводить единый конкурс по нескольким родственным специальностям или направлениям подготовки в пределах укрупненной группы. Раньше - только отдельные конкурсы по каждой специальности. Это позволит отобрать самых подготовленных абитуриентов в целом на факультет вуза, а уже после первого или второго года обучения разделить их по "профилям".

2. Еще одно важное, в первую очередь, для абитуриентов, новшество: вузы смогут устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору поступающих. Например, по физике или информатике. Абитуриент сам выберет, результаты ЕГЭ по какому предмету ему удобнее предоставить.

"Для вузов это означает увеличение числа абитуриентов для отбора лучших, для абитуриентов - расширение возможностей поступления с различным набором результатов ЕГЭ", - говорится в сообщении Минобрнауки.

3. Вузы с 2021 года будут самостоятельно устанавливать вступительные испытания для ребят, поступающих на базе среднего профессионального и высшего образования. До сих пор перечень таких испытаний должен был совпадать с тем, что действует для выпускников школ.

4. Теперь подать документы на поступление можно будет минимум на 2, а максимум на 10 направлений подготовки в рамках одного вуза. Раньше - максимум на три. Количество направлений вузы будут устанавливать самостоятельно.

5. Подача документов в электронной форме (наряду с представлением документов лично и по почте) становится обязательным способом для вузов. В 2020 году электронный онлайн-прием был определен эпидемиологической ситуацией, а до этого проводился только по желанию университета. Теперь это общее правило, которое расширит возможности абитуриентов, особенно из отдаленных регионов.

6. Поступающие смогут внести изменения в заявление о приеме или подать второе заявление о приеме (например, по другой специальности). Ранее это возможно было только если отзывать ранее поданное заявления.

7. Конкурсные списки абитуриентов будут обновляться вузами ежедневно не менее 5 раз в день. До сих пор предусматривалось обновление один раз в день.

8. Зачислять в студенты по программам бакалавриата и специалитета на бюджет по очной форме обучения станут в 2 этапа. Первый - этап приоритетного зачисления для тех, кто поступает без вступительных испытаний, по льготам и договорам о целевом обучении. Второй - основной этап зачисления. До настоящего времени было три этапа зачисления: основной делился на первую и вторую "волны".

9.Если после основного этапа зачисления останутся незаполненные места, вузы смогут провести дополнительное зачисление на основании конкурсных списков. "Ранее такой механизм отсутствовал, что приводило к ситуации, что даже после "второй волны" зачисления могли возникать незаполненные места, которые вузы не могли использовать для зачисления других абитуриентов из конкурсных списков", - поясняют в Минобрнауки.

10. Информацию о приеме, включая правила приема, вузам предписано размещать на своих официальных сайтах не позднее 1 ноября года, предшествующего году приема (ранее - не позднее 1 октября).